Сергей Долидович: «Нельзя задерживать только за то, что твое видение мира отличается от другого»

Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский лыжник Сергей Долидович поделился мнением о мирных акциях протеста, которые прошли на прошлой недели в Минске и других городах.

– Как относитесь к акциям протеста, которые прошли по многим городам Беларуси?

– Двоякое чувство. Нельзя задерживать только за то, что твое видение мира отличается от другого. Еще мне очень понравилась «цепь солидарности», которая была организована. Единственное, если бы она была организована, утверждена, разрешена... Если бы она была разрешена, то я обязательно бы вышел и в «цепи солидарности» постоял, – сказал Долидович в интервью .com.

Полное интервью Сергея Долидовича читайте по ссылке ниже:

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