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Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Атлетик», «Атлетико» в гостях у «Леванте»

23.06.2020 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 31-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» и «Севилья» поделили очки (2:2), «Леганес» и «Гранада» голов не забили (0:0).

Во вторник «Леванте» сыграет с «Атлетико», «Барселона» – с «Атлетик Бильбао».

В среду «Реал Сосьедад» примет «Сельту», «Реал Мадрид» – «Мальорку».

В четверг «Эйбар» сыграет против «Валенсии».

Чемпионат Испании

30-й тур

Вильярреал – Севилья 2:2 (2:1, 0:1)
Дата проведения
22 июня, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Пако Алькасер, 1:1 – 39 Эскудеро, 2:1 – 45 Пау Торрес, 2:2 – 63 Мунир.
ВильярреалАсенхо, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Чуквуэзе (Онтиверос, 72), Иборра (Бакка, 88), Замбо-Ангисса, Касорла (Мойсес Гомес, 57), Жерар Морено (Тригерос, 72), Пако Алькасер (Сориано, 88).
СевильяВацлик, Кунде, Серджи Гомес (Навас, 46), Диего Карлос, Эскудеро, Жордан (Васкес, 62), Фернандо, Банега, Сусо (Окампос, 46), Эн-Несири (де Йонг, 81), Рони Лопеш (Мунир, 46).
Предупреждения:
Серджи Гомес (27), Альберто Морено (27), Фернандо (45), Окампос (68), Тригерос (73), Сориано (90).

 

Леганес – Гранада 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
22 июня, 23.00, «Бутарке»
превью матча онлайн статистика
ЛеганесКуэльяр, Руибаль, Бустинса, Омеруо, Сильва, Родригес (Хиль, 82), Эрасо (Меса, 46), Рубен Перес, Ресио (Росалес, 56), Каррильо (Оскар Родригес, 22; Ассале, 46), Герреро.
ГранадаРуй Силва, Фулькье, Дуарте, Вальехо, Нева (Диас, 77), Азиз (Этеки, 46), Эррера, Пуэртас, Антоньин (Фернандес, 46), Мачис (Жил Диаш, 90), Сольдадо (Вико, 66).
Предупреждения:
Бустинса (13), Антоньин (23), Сильва (36), Мачис (45), Родригес (50), Нева (63), Эррера (74), Рубен Перес (81).

 

Вальядолид – Хетафе 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
23 июня, 20.30, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 41 Мата.
ВальядолидМасип, Мойяно, Начо Мартинес, Салису, Хоакин Фернандес, Тони Вилья, Алькарас, Сан-Эметерио, Гвардиола, Унал, Плано.
ХетафеСория, Ньом, Суарес, Джене, Кукурелья, Арамбарри, Максимович, Оливера, Эчейта, Мата, Дуро.
Предупреждения:
Унал (22), Ньом (23).

 

Леванте – Атлетико 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
23 июня, 20.30, «Estadio Camilo Cano»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 15, автогол Бруно Гонсалес.
ЛевантеФернандес, Бруно Гонсалес, Везу, Тоньо, Коке, Барди, Радоя, Рочина, Вукчевич, Рохер Марти, Леон.
АтлетикоОблак, Эрмосо, Арьяс, Лоди, Савич, Коке, Льоренте, Томас, Сауль, Феррейра Карраско, Диего Коста.
Предупреждение:
Коке (27).

 

Барселона – Атлетик
Дата проведения
23 июня, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Сельта
Дата проведения
24 июня, 20.30, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Алавес – Осасуна
Дата проведения
24 июня, 20.30, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид – Мальорка
Дата проведения
24 июня, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Эйбар – Валенсия
Дата проведения
25 июня, 20.30, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Эспаньол
Дата проведения
25 июня, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

 
 
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В 31-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» и «Севилья» поделили очки (2:2), «Леганес» и «Гранада» голов не забили (0:0).
 
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