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Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Атлетик», «Атлетико» в гостях у «Леванте»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 31-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» и «Севилья» поделили очки (2:2), «Леганес» и «Гранада» голов не забили (0:0).
Во вторник «Леванте» сыграет с «Атлетико», «Барселона» – с «Атлетик Бильбао».
В среду «Реал Сосьедад» примет «Сельту», «Реал Мадрид» – «Мальорку».
В четверг «Эйбар» сыграет против «Валенсии».
Чемпионат Испании
30-й тур
- Дата проведения
-
22 июня, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
-
1:0 –
18 Пако Алькасер,
1:1 –
39 Эскудеро,
2:1 –
45 Пау Торрес,
2:2 –
63 Мунир.
Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Чуквуэзе (Онтиверос, 72), Иборра (Бакка, 88), Замбо-Ангисса, Касорла (Мойсес Гомес, 57), Жерар Морено (Тригерос, 72), Пако Алькасер (Сориано, 88).
Севилья –
Вацлик, Кунде, Серджи Гомес (Навас, 46), Диего Карлос, Эскудеро, Жордан (Васкес, 62), Фернандо, Банега, Сусо (Окампос, 46), Эн-Несири (де Йонг, 81), Рони Лопеш (Мунир, 46).
- Предупреждения:
-
Серджи Гомес
(27), Альберто Морено
(27), Фернандо
(45), Окампос
(68), Тригерос
(73), Сориано
(90).
- Дата проведения
-
22 июня, 23.00, «Бутарке»
Леганес –
Куэльяр, Руибаль, Бустинса, Омеруо, Сильва, Родригес (Хиль, 82), Эрасо (Меса, 46), Рубен Перес, Ресио (Росалес, 56), Каррильо (Оскар Родригес, 22; Ассале, 46), Герреро.
Гранада –
Руй Силва, Фулькье, Дуарте, Вальехо, Нева (Диас, 77), Азиз (Этеки, 46), Эррера, Пуэртас, Антоньин (Фернандес, 46), Мачис (Жил Диаш, 90), Сольдадо (Вико, 66).
- Предупреждения:
-
Бустинса
(13), Антоньин
(23), Сильва
(36), Мачис
(45), Родригес
(50), Нева
(63), Эррера
(74), Рубен Перес
(81).
- Дата проведения
-
23 июня, 20.30, «Хосе Соррилья»
- Гол:
-
0:1 –
41 Мата.
Вальядолид –
Масип, Мойяно, Начо Мартинес, Салису, Хоакин Фернандес, Тони Вилья, Алькарас, Сан-Эметерио, Гвардиола, Унал, Плано.
Хетафе –
Сория, Ньом, Суарес, Джене, Кукурелья, Арамбарри, Максимович, Оливера, Эчейта, Мата, Дуро.
- Предупреждения:
-
Унал
(22), Ньом
(23).
- Дата проведения
-
23 июня, 20.30, «Estadio Camilo Cano»
- Гол:
-
0:1 –
15, автогол Бруно Гонсалес.
Леванте –
Фернандес, Бруно Гонсалес, Везу, Тоньо, Коке, Барди, Радоя, Рочина, Вукчевич, Рохер Марти, Леон.
Атлетико –
Облак, Эрмосо, Арьяс, Лоди, Савич, Коке, Льоренте, Томас, Сауль, Феррейра Карраско, Диего Коста.
- Предупреждение:
-
Коке
(27).
- Дата проведения
-
25 июня, 20.30, «Ипуруа»
Таблица Ла Лиги
Статистика Ла Лиги
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В 31-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» и «Севилья» поделили очки (2:2), «Леганес» и «Гранада» голов не забили (0:0).
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