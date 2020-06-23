Вергейчик об инициативе ввести в состав клуба ЧБ игрока U-21: «На всех уровнях мы должны заботиться об этих футболистах и дать возможность проявить себя»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик объяснил инициативу федерации ввести в состав клуба высшей игрока не старше 21-го года.

Напомним, в регламенте предлагается прописать пункты, по которым в матчах высшей лиги на поле должны одновременно находиться не менее шести футболистов с белорусским паспортом (сейчас таковых должно быть минимум пять), а среди этих шести белорусов как минимум один должен быть не старше 21 года.

– Об игроке U-21. Это была инициатива АБФФ о том, чтобы его ввести в состав команд высшей лиги. Из дома футбола эта инициатива исходила. Поясните зачем. И что вы ответите критикам, которые уже высказывались?

– Раньше наши все воспитанники играли в командах высшей лиги. Затем, когда мы увеличили квоту легионеров, то эти легионеры вытеснили наших ребят. Те ребята, которые должны были играть в высшей лиге и в хороших условиях тренироваться, они почему-то не выдержали эту конкуренцию и ушли в первую лигу. А в первой лиге у нас нет достаточно материально-технической базы и условий, которые позволяют молодому футболисту развиваться.

Вы же видите, что и по статистике наша национальная команда – самая старая в Европе. Это тоже тенденция очень хорошая. Мы, проанализировав эту ситуацию, решили все-таки прийти к этой мере с целью того, чтобы наши футболисты имели практику. Потому что мастером можно стать находясь рядом с мастером.

Мы четко видим, что есть засилье легионеров. Вот простой пример. Наша инициатива, чтобы наши футболисты не считались иностранцами в российском чемпионате. Это была наша инициатива, мы ее подняли в Минспорта и там нас услышали, подняли на самый высокий уровень и этот вопрос решился. Но мы это с какой целью делали? Для того, чтобы наши ведущие футболисты уезжали в более сильный чемпионат и там прогрессировали. Затем играли в национальной команде и показывали более совершенную игру. Но уехало всего несколько человек, а приехало к нам, по-моему 62 русских футболиста. И сказать, что хотя бы половина из них усилила чемпионат и как-то запомнилась – не скажешь.

Мы должны своего игрока защитить. На сегодня у нас более 150 школ, более 30 тысяч футболистов. И на всех уровнях мы должны заботиться об этих футболистах и дать возможность проявить себя.

Сегодня у нас уже в высшей лиге по этому возрасту около 40 востребовано. Но сезон длинный и могут быть травмы. Считаю, что здесь надо системно подходить. Думаю, что человек 5 в команде надо такого возраста. Особенно у ведущих клубов, которые играют в еврокубках.

– Будете отвечать критикам, которые критикуют вашу инициативу?

– Я скажу так: истина – едина. Заблуждение – многолико. А правда – у каждого своя, – сказал Вергейчик в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5» .

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