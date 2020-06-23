ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вергейчик об инициативе ввести в состав клуба ЧБ игрока U-21: «На всех уровнях мы должны заботиться об этих футболистах и дать возможность проявить себя»

23.06.2020 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик объяснил инициативу федерации ввести в состав клуба высшей игрока не старше 21-го года.

Напомним, в регламенте предлагается прописать пункты, по которым в матчах высшей лиги на поле должны одновременно находиться не менее шести футболистов с белорусским паспортом (сейчас таковых должно быть минимум пять), а среди этих шести белорусов как минимум один должен быть не старше 21 года.

– Об игроке U-21. Это была инициатива АБФФ о том, чтобы его ввести в состав команд высшей лиги. Из дома футбола эта инициатива исходила. Поясните зачем. И что вы ответите критикам, которые уже высказывались?

–  Раньше наши все воспитанники играли в командах высшей лиги. Затем, когда мы увеличили квоту легионеров, то эти легионеры вытеснили наших ребят. Те ребята, которые должны были играть в высшей лиге и в хороших условиях тренироваться, они почему-то не выдержали эту конкуренцию и ушли в первую лигу. А в первой лиге у нас нет достаточно материально-технической базы и условий, которые позволяют молодому футболисту развиваться.

Вы же видите, что и по статистике наша национальная команда – самая старая в Европе. Это тоже тенденция очень хорошая. Мы, проанализировав эту ситуацию, решили все-таки прийти к этой мере с целью того, чтобы наши футболисты имели практику. Потому что мастером можно стать находясь рядом с мастером.

Мы четко видим, что есть засилье легионеров. Вот простой пример. Наша инициатива, чтобы наши футболисты не считались иностранцами в российском чемпионате. Это была наша инициатива, мы ее подняли в Минспорта и там нас услышали, подняли на самый высокий уровень и этот вопрос решился. Но мы это с какой целью делали? Для того, чтобы наши ведущие футболисты уезжали в более сильный чемпионат и там прогрессировали. Затем играли в национальной команде и показывали более совершенную игру. Но уехало всего несколько человек, а приехало к нам, по-моему 62 русских футболиста. И сказать, что хотя бы половина из них усилила чемпионат и как-то запомнилась – не скажешь.

Мы должны своего игрока защитить.  На сегодня у нас более 150 школ, более 30 тысяч футболистов. И на всех уровнях мы должны заботиться об этих футболистах и дать возможность проявить себя.

Сегодня у нас уже в высшей лиге по этому возрасту около 40 востребовано. Но сезон длинный и могут быть травмы. Считаю, что здесь надо системно подходить. Думаю, что человек 5 в команде надо такого возраста. Особенно у ведущих клубов, которые играют в еврокубках.

– Будете отвечать критикам, которые критикуют вашу инициативу?

– Я скажу так: истина – едина. Заблуждение – многолико.  А правда – у каждого своя, – сказал Вергейчик в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

«Нужно найти около полусотни игроков на всю лигу. Где их взять?» Альшевский жестко против лимита на молодых

Герчиков о возможных изменениях в регламенте ЧБ: «Понимаю, почему Альшевский и Ковальчук против. У них ни одного молодого игрока»

Комаровский о возможных изменениях в регламенте: «Это не просто глупость, а это что-то из ряда вон выходящее – ставить игроков искусственно»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик объяснил инициативу федерации ввести в состав клуба высшей игрока не старше 21-го года.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Атлетик», «Атлетико» в гостях у «Леванте»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика