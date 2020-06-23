Юрий Вергейчик: «Надо сказать спасибо руководству страны, что не ввели карантин и не остановили экономику. Не представляю, что бы было»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик поделился мнением о сложном финансовом положении в некоторых командах.

– Сейчас не очень хорошее финансовое положение у некоторых клубов высшей лиги. У федерации есть какое-то решение? Помогать им финансово? Слышны разговоры о том, что, может, «будем сниматься с чемпионата». Ваше отношение ко всему этому?

– Тяжелый период сейчас. Вы же видите – серьезный экономический кризис. До нас он еще не дошел. Надо сказать спасибо руководству страны, что не ввели карантин и не остановили экономику. А что бы было если бы… Я не представляю.

Да, есть сложности. Глобальные сложности. Мы же встроены в эту экономику. Понятно, что сейчас многое стоит и нет тех объемов и той прибыли. Даже русские вводят запрет на покупку нефтепродуктов и всего остального. Поэтому нам сложно в этой ситуации. Это сказывается на футбольных клубах. Футбол не отделим от экономики. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Мы контакте с клубами, пытаемся помогать решать эти проблемы. Но все должно быть разумно. Потому что повышая зарплаты не всегда добиваешься того, чем можно потом гордиться.

Да, сейчас непростое время. Но я хочу призвать всех к здравому смыслу. Я за стабильность. Ребят, мы переживем это время. Сейчас самое главное хорошо работать и двигаться в правильном направлении, – сказал Вергейчик в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5» .