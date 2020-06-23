ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Юрий Вергейчик: «Надо сказать спасибо руководству страны, что не ввели карантин и не остановили экономику. Не представляю, что бы было»

24.06.2020 11:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик поделился мнением о сложном финансовом положении в некоторых командах.

– Сейчас не очень хорошее финансовое положение у некоторых клубов высшей лиги. У федерации есть какое-то решение? Помогать им финансово? Слышны разговоры о том, что, может, «будем сниматься с чемпионата». Ваше отношение ко всему этому?

– Тяжелый период сейчас. Вы же видите – серьезный экономический кризис. До нас он еще не дошел. Надо сказать спасибо руководству страны, что не ввели карантин и не остановили экономику. А что бы было если бы… Я не представляю.

Да, есть сложности. Глобальные сложности. Мы же встроены в эту экономику. Понятно, что сейчас многое стоит и нет тех объемов и той прибыли. Даже русские вводят запрет на покупку нефтепродуктов и всего остального. Поэтому нам сложно в этой ситуации. Это сказывается на футбольных клубах. Футбол не отделим от экономики. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Мы  контакте с клубами, пытаемся помогать решать эти проблемы. Но все должно быть разумно. Потому что повышая зарплаты не всегда добиваешься того, чем можно потом гордиться.

Да, сейчас непростое время. Но я хочу призвать всех к здравому смыслу. Я за стабильность. Ребят, мы переживем это время. Сейчас самое главное хорошо работать и двигаться в правильном направлении, – сказал Вергейчик в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик поделился мнением о сложном финансовом положении в некоторых командах.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Вергейчик об инициативе ввести в состав клуба ЧБ игрока U-21: «На всех уровнях мы должны заботиться об этих футболистах и дать возможность проявить себя»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика