Из 41 человека, который сыграл за сборную Беларуси за последний год, 40 дебютировало в высшей лиге в возрасте 21 год и младше

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, АБФФ выступила с инициативой о введении лимита, при котором в составе клуба высшей лиги на поле должен находится футболист не старше 21 года.

Председатель федерации футбола Владимир Базанов высказал мнение о том, что это решение может поспособствовать молодым белорусским футболистам попадать в основной состав своей команды и таким образом быстрее прогрессировать в профессиональном плане.

Заместитель главы АБФФ Юрий Вергейчик подчеркнул, что такая инициатива может пойти на пользу национальной сборной Беларуси, которая нуждается в молодых кадрах. Чиновник посетовал на то, что сборная по среднему возрасту футболистов является одной из самых возрастных в Европе.

Нынешний главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) Сергей Яромко в недавнем интервью поведал , что в Казахстане был введен подобный лимит несколько лет назад. После этого состав этой национальной команды на 70 процентов состоит из игроков, который прошли этот лимит.

Tribuna.com проанализировала, в каком возрасте дебютировали в высшей игроки сборной Беларуси, которые привлекались в команду за последний год. Оказалось, что 39 футболистов дебютировали в высшей лиге в возрасте 21 год и младше. Лишь Никита Наумов и Игорь Бурко дебютировали в возрасте 22 лет.

Приводим полный список:

16 лет: Бахар.

17 лет: Драгун, Политевич, Савицкий, Кисляк, Сиваков, Корзун.

18 лет: Матвейчик, Скавыш, Лисакович, Е. Шевченко, Бессмертный, Швецов, Д. Бага, В. Климович.

19 лет: Гутор, Поляков, Кендыш, Сигневич, Яблонский, Стасевич, Мартынович, Эбонг, Веретило, Нехайчик, Павловец, П. Павлюченко, Подстрелов, С. Волков.

20 лет: Ковалев, Плотников, Печенин, З. Волков, Карпович.

21 год: Маевский, Лаптев, Золотов, Сачивко, Юзепчук.

22 года: Наумов, Бурко.

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