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Из 41 человека, который сыграл за сборную Беларуси за последний год, 40 дебютировало в высшей лиге в возрасте 21 год и младше
23.06.2020 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как
Председатель федерации футбола Владимир Базанов
Заместитель главы АБФФ Юрий Вергейчик подчеркнул, что такая инициатива
Нынешний главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) Сергей Яромко в недавнем интервью
Tribuna.com проанализировала, в каком возрасте дебютировали в высшей игроки сборной Беларуси, которые привлекались в команду за последний год. Оказалось, что 39 футболистов дебютировали в высшей лиге в возрасте 21 год и младше. Лишь Никита Наумов и Игорь Бурко дебютировали в возрасте 22 лет.
Приводим полный список:
16 лет: Бахар.
17 лет: Драгун, Политевич, Савицкий, Кисляк, Сиваков, Корзун.
18 лет: Матвейчик, Скавыш, Лисакович, Е. Шевченко, Бессмертный, Швецов, Д. Бага, В. Климович.
19 лет: Гутор, Поляков, Кендыш, Сигневич, Яблонский, Стасевич, Мартынович, Эбонг, Веретило, Нехайчик, Павловец, П. Павлюченко, Подстрелов, С. Волков.
20 лет: Ковалев, Плотников, Печенин, З. Волков, Карпович.
21 год: Маевский, Лаптев, Золотов, Сачивко, Юзепчук.
22 года: Наумов, Бурко.
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Из 41 человека, который сыграл за сборную Беларуси за последний год, 40 дебютировало в высшей лиге в возрасте 21 год и младше
Как сообщалось ранее, АБФФ выступила с инициативой о введении лимита, при котором в составе клуба высшей лиги на поле должен находится футболист не старше 21 года.
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