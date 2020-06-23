ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Из 41 человека, который сыграл за сборную Беларуси за последний год, 40 дебютировало в высшей лиге в возрасте 21 год и младше

23.06.2020 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, АБФФ выступила с инициативой о введении лимита, при котором в составе клуба высшей лиги на поле должен находится футболист не старше 21 года.

Председатель федерации футбола Владимир Базанов высказал мнение о том, что это решение может поспособствовать молодым белорусским футболистам попадать в основной состав своей команды и таким образом быстрее прогрессировать в профессиональном плане.

Заместитель главы АБФФ Юрий Вергейчик подчеркнул, что такая инициатива может пойти на пользу национальной сборной Беларуси, которая нуждается в молодых кадрах. Чиновник посетовал на то, что сборная по среднему возрасту футболистов является одной из самых возрастных в Европе.

Нынешний главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) Сергей Яромко в недавнем интервью поведал, что в Казахстане был введен подобный лимит несколько лет назад. После этого состав этой национальной команды на 70 процентов состоит из игроков, который прошли этот лимит.

Tribuna.com проанализировала, в каком возрасте дебютировали в высшей игроки сборной Беларуси, которые привлекались в команду за последний год. Оказалось, что 39 футболистов дебютировали в высшей лиге в возрасте 21 год и младше. Лишь Никита Наумов и Игорь Бурко дебютировали в возрасте 22 лет.

Приводим полный список:

16 лет: Бахар.

17 лет: Драгун, Политевич, Савицкий,  Кисляк, Сиваков, Корзун.

18 лет: Матвейчик, Скавыш, Лисакович, Е. Шевченко, Бессмертный, Швецов, Д. Бага, В. Климович.

19 лет: Гутор, Поляков, Кендыш, Сигневич, Яблонский, Стасевич, Мартынович, Эбонг, Веретило, Нехайчик, Павловец, П. Павлюченко, Подстрелов, С. Волков.

20 лет: Ковалев, Плотников, Печенин, З. Волков, Карпович.

21 год: Маевский, Лаптев, Золотов, Сачивко, Юзепчук.

22 года: Наумов, Бурко.

«Нужно найти около полусотни игроков на всю лигу. Где их взять?» Альшевский жестко против лимита на молодых

Герчиков о возможных изменениях в регламенте ЧБ: «Понимаю, почему Альшевский и Ковальчук против. У них ни одного молодого игрока»

Комаровский о возможных изменениях в регламенте: «Это не просто глупость, а это что-то из ряда вон выходящее – ставить игроков искусственно»

Крутое предложение от букмекера: первая ставка без риска до 150BYN или +300BYN на первый депозит!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщалось ранее, АБФФ выступила с инициативой о введении лимита, при котором в составе клуба высшей лиги на поле должен находится футболист не старше 21 года.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Вергейчик об инициативе ввести в состав клуба ЧБ игрока U-21: «На всех уровнях мы должны заботиться об этих футболистах и дать возможность проявить себя»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика