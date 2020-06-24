Чешский голкипер Фурх перейдет в минское «Динамо» («Чемпионат»)

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно « Чемпионату », минское достигло договоренности о переходе голкипера Доминика Фурха.

30-летний чех провел минувший сезон в «Эребро». Шведский клуб не стал продолжать с ним сотрудничество, пригласив .

Последним клубом Фурха в КХЛ была череповецкая . В сезоне-2018/19 КХЛ Доминик одержал 18 побед в 55 матчах, отражая в среднем за игру 91,3% бросков и пропуская 2,66 шайбы. Это был дебютный сезон для Доминика в Череповце после перехода из «Авангарда».

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/2018 Фурх принял участие в 47 встречах, одержав 20 побед при коэффициенте надежности 1,99 и 92,6% отраженных бросков. В плей-офф Кубка Гагарина голкипер отыграл семь матчей, отразив 90,3% бросков при коэффициенте надежности 3,00.

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