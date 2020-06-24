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Чешский голкипер Фурх перейдет в минское «Динамо» («Чемпионат»)
24.06.2020 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно «
30-летний чех провел минувший сезон в «Эребро». Шведский клуб не стал продолжать с ним сотрудничество, пригласив
Последним клубом Фурха в КХЛ была череповецкая
В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/2018 Фурх принял участие в 47 встречах, одержав 20 побед при коэффициенте надежности 1,99 и 92,6% отраженных бросков. В плей-офф Кубка Гагарина голкипер отыграл семь матчей, отразив 90,3% бросков при коэффициенте надежности 3,00.
Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь
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Как стало известно «Чемпионату», минское «Динамо» достигло договоренности о переходе голкипера Доминика Фурха.
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