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Вадим Гайдученко: «Половина ЧБ играет с простой примитивной мотивацией: проще зарабатывать 500 долларов на площадке, чем 300 – у станка»
24.06.2020 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Гандболист «Сен-Рафаэля»
– Оба французских сезона ты становился в команде вторым по результативности, но с внушительными отставаниями от первого бомбардира – Рафаэля Коште. Когда зона добывания голов настолько явно смещена к левому углу атаки, это невольно наталкивает на мысль о неком перекосе, отсутствии в игре гармонии.
– Коште ведь еще и бросает все пенальти. Но он и с игры всегда забрасывал больше других. Задолго до моего появления. Надо ли это корректировать? Если надо, то как? Ответов я не знаю…
– Что прежде всего изменили в тебе два французских года?
– Они показали, что, помимо гандбола, вокруг шумит другая жизнь. Нам не надо зацикливаться только на игре. Надо постоянно развиваться в разных направлениях. Жизнь человека не ограничивается одним делом.
Думаю, половина игроков белорусского чемпионата играют в гандбол с простой примитивной мотивацией: проще зарабатывать 500 долларов на площадке, чем 300 – у станка.
Там, во Франции, игроки и люди других профессий, по большому счету, не боятся потерять свое занятие. На такой случай они видят куда больше вариантов развития событий, чем мы.
Я благодарен судьбе прежде всего за возможность смотреть, как живут другие народы, и развиваться не только в гандболе, – сказал Гайдученко.
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Вадим Гайдученко: «Половина ЧБ играет с простой примитивной мотивацией: проще зарабатывать 500 долларов на площадке, чем 300 – у станка»
Гандболист «Сен-Рафаэля» Вадим Гайдученко в интервью «Быстрому центру» рассказал о мотивации игроков в чемпионате Беларуси.
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