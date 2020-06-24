Вадим Гайдученко: «Половина ЧБ играет с простой примитивной мотивацией: проще зарабатывать 500 долларов на площадке, чем 300 – у станка»

Источник материала: Tribuna.com

Гандболист «Сен-Рафаэля» в интервью «Быстрому центру» рассказал о мотивации игроков в чемпионате Беларуси.

– Оба французских сезона ты становился в команде вторым по результативности, но с внушительными отставаниями от первого бомбардира – Рафаэля Коште. Когда зона добывания голов настолько явно смещена к левому углу атаки, это невольно наталкивает на мысль о неком перекосе, отсутствии в игре гармонии.

– Коште ведь еще и бросает все пенальти. Но он и с игры всегда забрасывал больше других. Задолго до моего появления. Надо ли это корректировать? Если надо, то как? Ответов я не знаю…

– Что прежде всего изменили в тебе два французских года?

– Они показали, что, помимо гандбола, вокруг шумит другая жизнь. Нам не надо зацикливаться только на игре. Надо постоянно развиваться в разных направлениях. Жизнь человека не ограничивается одним делом.

Думаю, половина игроков белорусского чемпионата играют в гандбол с простой примитивной мотивацией: проще зарабатывать 500 долларов на площадке, чем 300 – у станка.

Там, во Франции, игроки и люди других профессий, по большому счету, не боятся потерять свое занятие. На такой случай они видят куда больше вариантов развития событий, чем мы.

Я благодарен судьбе прежде всего за возможность смотреть, как живут другие народы, и развиваться не только в гандболе, – сказал Гайдученко.

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