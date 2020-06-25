Александр Ивулин: «Ребят, а можно взять хоть небольшой выходной от этого треша? Ну и по традиции, сил Symbal.by»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Tribuna.com Александр Ивулин рассказал о задержаниях около магазина Symbal.by в Минске.

«– Прикинь, сейчас приедут омомовцы в автозаке и начнут паковать людей за то, что они просто стоят в очереди, – шутил я, стоя в очереди в магазин Symbal.by вместе с Анной Брецкой.

Оказалось, мы с вами живем в уникальное время. Даже такая не очень качественная шутка может стать реальностью. И потом будет не до смеха. Минут через пять после того, как мы с подругой зашли в магазин, к нему подогнал автозак, а омоновцы стали играть с людьми в догонялки. Просто за то, что они стояли в очереди в магазин без лозунгов и транспарантов. Повезло, что внутрь не заходили.

Когда мы вышли из магаза, у входа снова образовалась небольшая очередь. Мы отправились по своим делам. Отошли от магазина буквально метров на сто, и к нему снова подъехал автозак, а ОМОН опять начал забирать людей.

Мы были на безопасном расстоянии. Рядом стояла женщина лет тридцати:

– Пакуют за то, что люди стоятв очереди?

– Да, мы только оттуда.

– А у меня там мама стоит.

– Жесть.

Женщина приложила телефон к уху:

– Уже не стоит. Сидит. В автозаке.

Ребят, а можно взять хоть небольшой выходной от этого треша? Ну и по традиции, сил Symbal.by», – написал Ивулин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aleksandr Ivulin (@a_ivulin) 24 Июн 2020 в 8:17 PDT

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