Александр Ивулин: «Ребят, а можно взять хоть небольшой выходной от этого треша? Ну и по традиции, сил Symbal.by»

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Александр Ивулин: «Ребят, а можно взять хоть небольшой выходной от этого треша? Ну и по традиции, сил Symbal.by»
25.06.2020 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Tribuna.com Александр Ивулин рассказал о задержаниях около магазина Symbal.by в Минске.
«– Прикинь, сейчас приедут омомовцы в автозаке и начнут паковать людей за то, что они просто стоят в очереди, – шутил я, стоя в очереди в магазин Symbal.by вместе с Анной Брецкой.
Оказалось, мы с вами живем в уникальное время. Даже такая не очень качественная шутка может стать реальностью. И потом будет не до смеха. Минут через пять после того, как мы с подругой зашли в магазин, к нему подогнал автозак, а омоновцы стали играть с людьми в догонялки. Просто за то, что они стояли в очереди в магазин без лозунгов и транспарантов. Повезло, что внутрь не заходили.
Когда мы вышли из магаза, у входа снова образовалась небольшая очередь. Мы отправились по своим делам. Отошли от магазина буквально метров на сто, и к нему снова подъехал автозак, а ОМОН опять начал забирать людей.
Мы были на безопасном расстоянии. Рядом стояла женщина лет тридцати:
– Пакуют за то, что люди стоятв очереди?
– Да, мы только оттуда.
– А у меня там мама стоит.
– Жесть.
Женщина приложила телефон к уху:
– Уже не стоит. Сидит. В автозаке.
Ребят, а можно взять хоть небольшой выходной от этого треша? Ну и по традиции, сил Symbal.by», – написал Ивулин.
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Александр Ивулин: «Ребят, а можно взять хоть небольшой выходной от этого треша? Ну и по традиции, сил Symbal.by»
Журналист Tribuna.com Александр Ивулин рассказал о задержаниях около магазина Symbal.by в Минске.
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