Александр Демешко: «Думаю, минское «Динамо» еще поборется за медали, а, может, даже за чемпионство»

Источник материала: Tribuna.com

Старший тренер поделился мнением о медальных перспективах минского « Динамо ».

«Минчане всего на пять баллов отстают от третьего места, поэтому не стоит исключать их из гонки за медали. Команда, уверен, в ближайшее время еще немного укомплектуется, пригласит квалифицированных мощных исполнителей. И тренер будет строить команду конкретно под себя. Думаю, «Динамо» еще поборется за медали, а, может, даже за чемпионство», – сказал Демешко.

В последних 4 выездных матчах минское «Динамо» забивает в 1-м тайме. На гол в ворота БАТЭ дают кэф 2.7! ⚽

У БАТЭ серьезные потери, а «Динамо» ищет свою игру и поэтому вряд ли победит. Вот что спецы говорят перед класико