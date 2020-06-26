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Александр Демешко: «Думаю, минское «Динамо» еще поборется за медали, а, может, даже за чемпионство»

26.06.2020 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Старший тренер «Руха» Александр Демешко поделился мнением о медальных перспективах минского «Динамо».

«Минчане всего на пять баллов отстают от третьего места, поэтому не стоит исключать их из гонки за медали. Команда, уверен, в ближайшее время еще немного укомплектуется, пригласит квалифицированных мощных исполнителей. И тренер будет строить команду конкретно под себя. Думаю, «Динамо» еще поборется за медали, а, может, даже за чемпионство», – сказал Демешко.

В последних 4 выездных матчах минское «Динамо» забивает в 1-м тайме. На гол в ворота БАТЭ дают кэф 2.7! ⚽

У БАТЭ серьезные потери, а «Динамо» ищет свою игру и поэтому вряд ли победит. Вот что спецы говорят перед класико

 
 
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Старший тренер «Руха» Александр Демешко поделился мнением о медальных перспективах минского «Динамо».
 
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