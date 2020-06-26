|
Александр Демешко: «Думаю, минское «Динамо» еще поборется за медали, а, может, даже за чемпионство»
26.06.2020 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Старший тренер
«Минчане всего на пять баллов отстают от третьего места, поэтому не стоит исключать их из гонки за медали. Команда, уверен, в ближайшее время еще немного укомплектуется, пригласит квалифицированных мощных исполнителей. И тренер будет строить команду конкретно под себя. Думаю, «Динамо» еще поборется за медали, а, может, даже за чемпионство», – сказал Демешко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старший тренер «Руха» Александр Демешко поделился мнением о медальных перспективах минского «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)