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Макслайн – Первая лига. 10-й тур. «Гомель» принимает «Сморгонь», «Нафтан» – «Гранит» и другие матчи

27.06.2020 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпионат Беларуси

Макслайн – Первая лига

10-й тур

Нафтан – Гранит
Дата проведения
27 июня, 18.00, «Атлант»
Онлайн матча

 

Химик Светлогорск – Ошмяны
Дата проведения
27 июня, 18.30, «Stadyen Chimik »
Онлайн матча

 

Спутник – Волна
Дата проведения
27 июня, 19.00, «стадион Центральный»
Онлайн матча

 

Гомель – Сморгонь
Дата проведения
27 июня, 19.30, «стадион Центральный»
Онлайн матча

 

Локомотив Гомель – Слоним 2017
Дата проведения
28 июня, 17.00, «Локомотив»
Онлайн матча

 

Арсенал Дзержинск – Орша
Дата проведения
28 июня, 18.00, «РЦОР-БГУ»
Онлайн матча

 

Крумкачы – Лида
Дата проведения
28 июня, 19.00, «СОК Олимпийский»
Онлайн матча

 

Таблица

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь

 
Теги: Гомель
 
 
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Чемпионат Беларуси Макслайн – Первая лига 10-й тур Таблица Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь
 
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