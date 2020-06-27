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Арина Соболенко: «Кем вижу себя через 10 лет? Мамой. И бывшей первой ракеткой мира»
27.06.2020 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская теннисистка
– Кем себя видишь через пять лет?
– Непобедимой. И первой ракеткой мира.
– А через десять лет?
– Мамой. И бывшей первой ракеткой мира.
– Какой человек больше всего повлиял на тебя в жизни?
– Папа.
– Какая у тебя главная мечта?
– Выиграть столько турниров, чтобы место дома не было, куда складывать трофеи.
– Рэп или рок?
– Рэп.
– Азаренко или Шарапова?
– Азаренко, – сказала Соболенко.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о том, кем себя видит через десять лет.
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