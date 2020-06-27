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Чемпионат Испании. «Барселона» против «Сельты», «Атлетико» принимает «Алавес»

27.06.2020 13:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Матч между «Севильей» и «Вальядолидом» (1:1) открыл 32-й тур чемпионата Испании.

В субботу, 27 июня, «Барселона» на выезде сыграет с «Сельтой», а «Атлетико» примет «Алавес».

В воскресенье, 28 июня, мадридский «Реал» на выезде будет играть против «Эспаньола».

Чемпионат Испании

32-й тур

Севилья – Вальядолид 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
26 июня, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 25 Оливас, 1:1 – 83, пенальти Окампос.
СевильяВацлик, Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро, Васкес (Эн-Несири, 66), Фернандо (Жордан, 46), Банега, Окампос (Рони Лопеш, 90), де Йонг (Сусо, 46), Мунир.
ВальядолидМасип, Антоньито, Оливас, Санчес, Рауль Гарсия, Эрвиас (Плано, 76), Сан-Эметерио, Мичел (Унал, 75), Вальдо Рубио (Начо Мартинес, 69), Бен-Арфа (Алькарас, 59), де ла Фуэнте (Кике Перес, 76).
Предупреждения:
Фернандо (12), Кунде (58), Васкес (60), Эрвиас (71), Санчес (82).

 

Атлетик – Мальорка
Дата проведения
27 июня, 15.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Барселона
Дата проведения
27 июня, 18.00, «Балаидос»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Осасуна – Леганес
Дата проведения
27 июня, 20.30, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетико – Алавес
Дата проведения
27 июня, 23.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика

 

Леванте – Бетис
Дата проведения
28 июня, 15.00, «Estadio Camilo Cano»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал – Валенсия
Дата проведения
28 июня, 18.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

 

Гранада – Эйбар
Дата проведения
28 июня, 20.30, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

 

Эспаньол – Реал Мадрид
Дата проведения
28 июня, 23.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Хетафе – Реал Сосьедад
Дата проведения
29 июня, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

Севилья – Вальядолид 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
26 июня, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 25 Оливас, 1:1 – 83, пенальти Окампос.
СевильяВацлик, Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро, Васкес (Эн-Несири, 66), Фернандо (Жордан, 46), Банега, Окампос (Рони Лопеш, 90), де Йонг (Сусо, 46), Мунир.
ВальядолидМасип, Антоньито, Оливас, Санчес, Рауль Гарсия, Эрвиас (Плано, 76), Сан-Эметерио, Мичел (Унал, 75), Вальдо Рубио (Начо Мартинес, 69), Бен-Арфа (Алькарас, 59), де ла Фуэнте (Кике Перес, 76).
Предупреждения:
Фернандо (12), Кунде (58), Васкес (60), Эрвиас (71), Санчес (82).

 

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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Матч между «Севильей» и «Вальядолидом» (1:1) открыл 32-й тур чемпионата Испании.
 
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