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Чемпионат Испании. «Барселона» против «Сельты», «Атлетико» принимает «Алавес»
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Источник материала:
Tribuna.com
Матч между «Севильей» и «Вальядолидом» (1:1) открыл 32-й тур чемпионата Испании.
В субботу, 27 июня, «Барселона» на выезде сыграет с «Сельтой», а «Атлетико» примет «Алавес».
В воскресенье, 28 июня, мадридский «Реал» на выезде будет играть против «Эспаньола».
Чемпионат Испании
32-й тур
- Дата проведения
-
26 июня, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Голы:
-
0:1 –
25 Оливас,
1:1 –
83, пенальти Окампос.
Севилья –
Вацлик, Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро, Васкес (Эн-Несири, 66), Фернандо (Жордан, 46), Банега, Окампос (Рони Лопеш, 90), де Йонг (Сусо, 46), Мунир.
Вальядолид –
Масип, Антоньито, Оливас, Санчес, Рауль Гарсия, Эрвиас (Плано, 76), Сан-Эметерио, Мичел (Унал, 75), Вальдо Рубио (Начо Мартинес, 69), Бен-Арфа (Алькарас, 59), де ла Фуэнте (Кике Перес, 76).
- Предупреждения:
-
Фернандо
(12), Кунде
(58), Васкес
(60), Эрвиас
(71), Санчес
(82).
- Дата проведения
-
28 июня, 15.00, «Estadio Camilo Cano»
- Дата проведения
-
26 июня, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Голы:
-
0:1 –
25 Оливас,
1:1 –
83, пенальти Окампос.
Севилья –
Вацлик, Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро, Васкес (Эн-Несири, 66), Фернандо (Жордан, 46), Банега, Окампос (Рони Лопеш, 90), де Йонг (Сусо, 46), Мунир.
Вальядолид –
Масип, Антоньито, Оливас, Санчес, Рауль Гарсия, Эрвиас (Плано, 76), Сан-Эметерио, Мичел (Унал, 75), Вальдо Рубио (Начо Мартинес, 69), Бен-Арфа (Алькарас, 59), де ла Фуэнте (Кике Перес, 76).
- Предупреждения:
-
Фернандо
(12), Кунде
(58), Васкес
(60), Эрвиас
(71), Санчес
(82).
Таблица Ла Лиги
Статистика Ла Лиги
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Матч между «Севильей» и «Вальядолидом» (1:1) открыл 32-й тур чемпионата Испании.
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