Экс-гандболист Курчев, живущий в Германии: «Насколько я знаю, мои родители за действующего президента, а значит, они если не всем, то многим довольны»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-гандболист сборной Беларуси Андрей Курчев, живущий в Германии, поделился мнением о предстоящих выборах президента.

«Я уже 20 лет живу в Германии, и поэтому не могу ничего сказать насчет происходящего в Беларуси.

Но мне это, конечно, не безразлично, так как у меня в Беларуси живут родные и родственники. Насколько я знаю, мои родители за действующего президента, а значит они, если не всем, то многим довольны.

Свою точку зрения, не имея достоверной информации, я тоже высказать не могу, а делать высказывания по услышанному, я не хочу и не могу», – сказал Курчев.

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