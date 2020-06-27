ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Экс-гандболист Курчев, живущий в Германии: «Насколько я знаю, мои родители за действующего президента, а значит, они если не всем, то многим довольны»

27.06.2020 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Экс-гандболист сборной Беларуси Андрей Курчев, живущий в Германии, поделился мнением о предстоящих выборах президента.

«Я уже 20 лет живу в Германии, и поэтому не могу ничего сказать насчет происходящего в Беларуси.

Но мне это, конечно, не безразлично, так как у меня в Беларуси живут родные и родственники. Насколько я знаю, мои родители за действующего президента, а значит они, если не всем, то многим довольны.

Свою точку зрения, не имея достоверной информации, я тоже высказать не могу, а делать высказывания по услышанному, я не хочу и не могу», – сказал Курчев.

Широчайшая линия на высшую лигуи не только! Эти кэфы приятно удивят

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-гандболист сборной Беларуси Андрей Курчев, живущий в Германии, поделился мнением о предстоящих выборах президента.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Испании. «Барселона» против «Сельты», «Атлетико» принимает «Алавес»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика