Орловский про обстановку в Беларуси: «Конечно, знаю. Конечно, слежу. Но ничего говорить не буду»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе сообщил о том, что следит за происходящими в Беларуси политическими процессами.

– Что бы вы сказали белорусскому ОМОНу, который жестоко задерживает людей?

– Да я, в принципе, вообще против насилия необоснованного.

– Следите ли за ситуацией с выборами в Беларуси?

– Слежу, читаю.

– Вы знаете про обстановку в Беларуси и что можете сказать?

– Конечно, знаю. Конечно, слежу. Но ничего говорить не буду, – сказал Орловский.

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