ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Орловский про обстановку в Беларуси: «Конечно, знаю. Конечно, слежу. Но ничего говорить не буду»

27.06.2020 14:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский сообщил о том, что следит за происходящими в Беларуси политическими процессами.

– Что бы вы сказали белорусскому ОМОНу, который жестоко задерживает людей?

– Да я, в принципе, вообще против насилия необоснованного.

– Следите ли за ситуацией с выборами в Беларуси?

– Слежу, читаю.

– Вы знаете про обстановку в Беларуси и что можете сказать?

– Конечно, знаю. Конечно, слежу. Но ничего говорить не буду, – сказал Орловский.

Сумма до 19 тысяч рублей, на любые цели – онлайн-кредит в позитивных гифках из мира спорта

Крутое предложение от букмекера: первая ставка без риска до 150BYN или +300BYN на первый депозит!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский сообщил о том, что следит за происходящими в Беларуси политическими процессами.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Экс-гандболист Курчев, живущий в Германии: «Насколько я знаю, мои родители за действующего президента, а значит, они если не всем, то многим довольны»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика