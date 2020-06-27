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Орловский про обстановку в Беларуси: «Конечно, знаю. Конечно, слежу. Но ничего говорить не буду»
27.06.2020 14:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе
– Что бы вы сказали белорусскому ОМОНу, который жестоко задерживает людей?
– Да я, в принципе, вообще против насилия необоснованного.
– Следите ли за ситуацией с выборами в Беларуси?
– Слежу, читаю.
– Вы знаете про обстановку в Беларуси и что можете сказать?
– Конечно, знаю. Конечно, слежу. Но ничего говорить не буду, – сказал Орловский.
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский сообщил о том, что следит за происходящими в Беларуси политическими процессами.
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