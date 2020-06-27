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Драгун о «сенаторах» в БАТЭ: «Само слово красивое, но его толкование в прессе не соответствует реальному положению вещей»

27.06.2020 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Хавбек БАТЭ Станислав Драгун рассказал о положении опытных игроков в борисовской команде.

- У тебя нет ощущения, что с твоим нынешним статусом в команде тебя может немного опасаться руководство клуба?

– Нет, обычный у меня статус. Опытный игрок, игрок сборной. Спрашивают даже больше, ответственность больше. Все – винтики одной машины.

- Тебе нравится слово «сенаторы»?

– Само слово красивое, но его толкование в прессе не соответствует реальному положению вещей. Мы скорее старшие партнеры для молодых ребят. Тому же Дмитрию Бессмертному пытаюсь передать свой опыт, подсказать. Он хочет этот опыт получить и сам спрашивает. Но «сенаторы» – я бы не сказал, что что-то такое есть.

- В БАТЭ нет особых условий для опытных футболистов?

– Привилегий нет. Понятно, что тренер или президент клуба не скажет Игорю Стасевичу тем же тоном, каким могут сказать 18-летнему парню «Давай, беги!» или что-то в этом роде. Понятно, что это будет немного уважительнее. А то, что Игорь бегает больше 18-летнего парня – это однозначно, – сказал Драгун в эфире YouTube-канала «Жизнь-малина».

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Хавбек БАТЭ Станислав Драгун рассказал о положении опытных игроков в борисовской команде.
 
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