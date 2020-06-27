ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

БАТЭ – «Динамо» Минск. Драгун, Бессмертный, Риос и Бахар выйдут с первых минут

27.06.2020 20:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Стали известны составы команд на матч БАТЭ против минского «Динамо».

БАТЭ: Чичкан, Филипович, Яблонский, Драгун, Копитович, Скавыш, Бессмертный, Стасевич, Волков, Милич, Филипович

Запасные: Кудравец, Щербицкий, Березкин, Дубайич, Виллюмсон, Бага, Володько, Мукам.

Динамо Минск: Шапко, Швецов, Горопевшек, Динга, Бахар, Шикавка, Климович, Риос, Олехнович, Сухоцкий, Козлов.

Запасные: Шпаковский, Чиж, Павловски, Бручич, Давыскиба, Билоног, Бородин, Халимончик, Ложкин, Вергейчик.

Tribuna.com проведет текстовую трансляцию игру.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны составы команд на матч БАТЭ против минского «Динамо».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Станислав Драгун: «Вечером позвонил Капский и неожиданно заплакал. Сначала не понял, что произошло. Капский сказал, что его болезнь вернулась»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика