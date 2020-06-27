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БАТЭ – «Динамо» Минск. Драгун, Бессмертный, Риос и Бахар выйдут с первых минут
27.06.2020 20:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны составы команд на матч
БАТЭ: Чичкан, Филипович, Яблонский, Драгун, Копитович, Скавыш, Бессмертный, Стасевич, Волков, Милич, Филипович
Запасные: Кудравец, Щербицкий, Березкин, Дубайич, Виллюмсон, Бага, Володько, Мукам.
Запасные: Шпаковский, Чиж, Павловски, Бручич, Давыскиба, Билоног, Бородин, Халимончик, Ложкин, Вергейчик.
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Стали известны составы команд на матч БАТЭ против минского «Динамо».
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