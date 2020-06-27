ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кирилл Альшевский: «Вопрос не в системе. Свое не забили и система тут ни при чем»

28.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский подвел итог матча против минского «Динамо» (0:2).

- Несмотря на поражение, команда уверенно выиграла первый круг. Вы считаете команда недобрала очки или перебрала?

– Все, что с нами – все наше. Знаете, в футболе все, что имеем, значит так должно быть. Где-то мы потеряли очки в силу разных обстоятельств, где-то приобрели. Все относительно. Точно так же, как и наши соперники. Все в наших руках.

- Володько вчера прилично смотрелся за дубль. Как вы считаете, он сможет вернуться на свой уровень после перерыва?

– Да, мы очень этого ждем и рассчитываем на Сашу. Все идет к тому, что рано или поздно он появится на поле

- Почему выбрали такую схему на игру?

– Понимали, что завязнем в позиционной игре. Захотели лишить соперника возможности иметь баланс в сторону того, что они могли бы контратаковать и выходить с нашими, условно, двумя центральными защитниками в той системе, которая была. Соответственно выбрали ту систему, которая позволила бы нам иметь лучший баланс.

- Вы не считаете, что переиграли себя, выбрав такую схему?

– Я так не считаю. Вопрос не в системе. Вопрос в том, что мы проиграли ключевое единоборство и потеряли концентрацию в момент, когда этого не должны были делать. Вот и все. Свое не забили и система тут ни при чем. По большому счету, та система, которую выбрали, и та, которую выбрал соперник, с учетом игры, все шло к ничьей. Я понимаю, что мы не наиграли на победу, но и пропускать такие мячи – это просто перебор, – сказал Альшевский.

Сумма до 19 тысяч рублей, на любые цели – онлайн-кредит в позитивных гифках из мира спорта

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский подвел итог матча против минского «Динамо» (0:2).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Олег Дулуб: «Рано списывать минское «Динамо» из чемпионской гонки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
28.06.2020
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика