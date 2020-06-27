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Кирилл Альшевский: «Вопрос не в системе. Свое не забили и система тут ни при чем»
28.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский подвел итог матча против минского
- Несмотря на поражение, команда уверенно выиграла первый круг. Вы считаете команда недобрала очки или перебрала?
– Все, что с нами – все наше. Знаете, в футболе все, что имеем, значит так должно быть. Где-то мы потеряли очки в силу разных обстоятельств, где-то приобрели. Все относительно. Точно так же, как и наши соперники. Все в наших руках.
- Володько вчера прилично смотрелся за дубль. Как вы считаете, он сможет вернуться на свой уровень после перерыва?
– Да, мы очень этого ждем и рассчитываем на Сашу. Все идет к тому, что рано или поздно он появится на поле
- Почему выбрали такую схему на игру?
– Понимали, что завязнем в позиционной игре. Захотели лишить соперника возможности иметь баланс в сторону того, что они могли бы контратаковать и выходить с нашими, условно, двумя центральными защитниками в той системе, которая была. Соответственно выбрали ту систему, которая позволила бы нам иметь лучший баланс.
- Вы не считаете, что переиграли себя, выбрав такую схему?
– Я так не считаю. Вопрос не в системе. Вопрос в том, что мы проиграли ключевое единоборство и потеряли концентрацию в момент, когда этого не должны были делать. Вот и все. Свое не забили и система тут ни при чем. По большому счету, та система, которую выбрали, и та, которую выбрал соперник, с учетом игры, все шло к ничьей. Я понимаю, что мы не наиграли на победу, но и пропускать такие мячи – это просто перебор, – сказал Альшевский.
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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский подвел итог матча против минского «Динамо» (0:2).
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