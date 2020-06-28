ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дарья Домрачева: «У себя на грядках посадили картошечку, обязательно. Целую грядку шпината»

28.06.2020 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, что во время самоизоляции занималась огородом.

- Как вы провели время в самоизоляции?

– Мы до сих пор стараемся дистанцироваться. В этом есть своя прелесть. Сейчас мы пожинаем плоды этого карантина. На наших грядках созревает урожай.

- Что у тебя растет кроме редиски?

– Редиску мы уже съели. Сажали также салат, петрушку, укроп, кензу.

- Чтобы не нужно было пропалывать?

– Мы еще не такие заядлые огородники. Посадили картошечку, обязательно. Целую грядку шпината. Вся эта грядку ушла на один пирог, – рассказала Домрачева в программе «Макаенка, 9» на канале «Беларусь 1».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, что во время самоизоляции занималась огородом.
 
Новости дня
Новости спорта
 
UFC on ESPN 12: Порье победил Хукера, Перри – Галла и другие результаты в Лас-Вегасе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
28.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика