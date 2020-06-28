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Дарья Домрачева: «У себя на грядках посадили картошечку, обязательно. Целую грядку шпината»
28.06.2020 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, что во время самоизоляции занималась огородом.
- Как вы провели время в самоизоляции?
– Мы до сих пор стараемся дистанцироваться. В этом есть своя прелесть. Сейчас мы пожинаем плоды этого карантина. На наших грядках созревает урожай.
- Что у тебя растет кроме редиски?
– Редиску мы уже съели. Сажали также салат, петрушку, укроп, кензу.
- Чтобы не нужно было пропалывать?
– Мы еще не такие заядлые огородники. Посадили картошечку, обязательно. Целую грядку шпината. Вся эта грядку ушла на один пирог, – рассказала Домрачева в программе «Макаенка, 9» на канале «Беларусь 1».
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Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, что во время самоизоляции занималась огородом.
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