Дарья Домрачева: «Осознаю, что всем вокруг помочь не удастся. Сейчас я включилась в поддержку мальчика с диагнозом СМА»

Источник материала: Tribuna.com

Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, о том, что помогает ребенку с диагнозом СМА.

– По твоему instagram я видел, что ты очень активно занимаешься благотворительностью. Ты активно помогаешь детям с диагнозом СМА.

– Я осознаю, что всем вокруг помочь не удастся. Сейчас я включилась в поддержку одного нашего белорусского мальчика, который очаровал, возможно, своей улыбкой и искренними глазами. Он очень нуждается в помощи. Это мальчик с заболеванием СМА. Таких деток достаточно много у нас в республике.

Понимаю, что мир не изменить таким шагом. Но если этот шаг сделают многие, то счастья на земле станет больше, – сказала Домрачева в эфире программы «Макаенка, 9» на канале «Беларусь 1».