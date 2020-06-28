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Кубок Англии. 1/4 финала. «Челси» в гостях у «Лестера», «Ман Сити» против «Ньюкасла»

28.06.2020 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Норвичем», «Арсенал» проведет выездной матч с «Шеффилд Юнайтед».

«Лестер» примет «Челси», а «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкаслом».

Кубок Англии

1/4 финала

Норвич – Манчестер Юнайтед 1:2 (0:0, 1:1, 0:0)
Дата проведения
27 июня, 19.30, «Карроу Роуд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 51 Игало, 1:1 – 75 Кэнтуэлл, 1:2 – 118 Магуайр.
НорвичКрул, Годфри, Клозе, Ааронс, Льюис (Ида, 118), Кэнтуэлл (Трибулл, 90), Тетти, Маклин, Буэндиа (Дуда, 90), Рупп (Эрнандес, 62), Пукки (Дрмич, 71).
Манчестер ЮнайтедРомеро, Магуайр, Шоу, Диогу Далот (Уильямс, 63), Байи (Марсьяль, 96), Лингард (Рэшфорд, 63), Мактомини (Матич, 78), Бруну Фернандеш, Фред (Погба, 78), Мата (Гринвуд, 63), Игало.
Предупреждение:
Бруну Фернандеш (109).
Удаление:
Клозе (89).

 

Шеффилд Юнайтед – Арсенал
Дата проведения
28 июня, 15.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Лестер – Челси
Дата проведения
28 июня, 18.00, «Кинг Пауэр»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ньюкасл – Манчестер Сити
Дата проведения
28 июня, 20.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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В 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Норвичем», «Арсенал» проведет выездной матч с «Шеффилд Юнайтед».
 
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