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Кубок Англии. 1/4 финала. «Челси» в гостях у «Лестера», «Ман Сити» против «Ньюкасла»
28.06.2020 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 1/4 финала
1/4 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Норвичем», «Арсенал» проведет выездной матч с «Шеффилд Юнайтед».
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