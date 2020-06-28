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Игорь Ковалевич: «Переход Вегери в «Рух», это дело «Руха» и Вегери. И еще его агента. Пока Вегеря играть не будет»

28.06.2020 11:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал ситуацию с защитником команды Романом Вегерей, который перестал попадать в заявку команды, сообщает «Прессбол».

- «Рух» интересовался Вегерей. Какое продолжение этой истории?

– Переход Вегери в «Рух», это дело Вегери и «Руха». И еще агента Вегери. Они о чем-то все договариваются. Когда договорятся, тогда и будет все ясно. А пока Вегеря играть не будет, – сказал Ковалевич.

Ранее сообщалось, что Вегеря оценивается в 100 тысяч долларов.

 
 
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал ситуацию с защитником команды Романом Вегерей, который перестал попадать в заявку команды, сообщает...
 
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