Игорь Ковалевич: «Переход Вегери в «Рух», это дело «Руха» и Вегери. И еще его агента. Пока Вегеря играть не будет»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал ситуацию с защитником команды Романом Вегерей, который перестал попадать в заявку команды, сообщает «Прессбол» .

- «Рух» интересовался Вегерей. Какое продолжение этой истории?

– Переход Вегери в «Рух», это дело Вегери и «Руха». И еще агента Вегери. Они о чем-то все договариваются. Когда договорятся, тогда и будет все ясно. А пока Вегеря играть не будет, – сказал Ковалевич.

Ранее сообщалось , что Вегеря оценивается в 100 тысяч долларов.