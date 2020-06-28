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Игорь Ковалевич: «Переход Вегери в «Рух», это дело «Руха» и Вегери. И еще его агента. Пока Вегеря играть не будет»
28.06.2020 11:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал ситуацию с защитником команды Романом Вегерей, который перестал попадать в заявку команды, сообщает
- «Рух» интересовался Вегерей. Какое продолжение этой истории?
– Переход Вегери в «Рух», это дело Вегери и «Руха». И еще агента Вегери. Они о чем-то все договариваются. Когда договорятся, тогда и будет все ясно. А пока Вегеря играть не будет, – сказал Ковалевич.
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Игорь Ковалевич: «Переход Вегери в «Рух», это дело «Руха» и Вегери. И еще его агента. Пока Вегеря играть не будет»
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал ситуацию с защитником команды Романом Вегерей, который перестал попадать в заявку команды, сообщает...
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