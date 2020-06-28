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Три поединка состоятся сегодня в рамках 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу

28.06.2020 13:16 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

БАТЭ потерпел поражение в матче 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу. На своем поле борисовчане всухую проиграли минскому "Динамо" 0:2. Авторами забитых мячей стали Евгений Шикавка и Михаил Козлов. Для минчан эта победа на поле в Борисове стала первой за последние почти 5 лет. Правда, несмотря на такой результат, БАТЭ сохранил первую строчку в турнирной таблице по итогам первого круга. У ближайшего преследователя - солигорского "Шахтера" - на 3 очка меньше.  Сегодня в рамках 15-го тура пройдут еще три поединка. "Торпедо-БелАЗ" примет "Витебск", "Рух" сыграет с "Белшиной", а "Городея" с "Ислочью". Все матчи в прямом эфире покажет "Беларусь 5".
 
Теги: Витебск
 
 
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БАТЭ потерпел поражение в матче 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу. На своем поле борисовчане всухую проиграли минскому "Динамо" 0:2. Авторами забитых мячей...
 
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