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Три поединка состоятся сегодня в рамках 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу
28.06.2020 13:16 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTБАТЭ потерпел поражение в матче 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу. На своем поле борисовчане всухую проиграли минскому "Динамо" 0:2. Авторами забитых мячей стали Евгений Шикавка и Михаил Козлов. Для минчан эта победа на поле в Борисове стала первой за последние почти 5 лет. Правда, несмотря на такой результат, БАТЭ сохранил первую строчку в турнирной таблице по итогам первого круга. У ближайшего преследователя - солигорского "Шахтера" - на 3 очка меньше. Сегодня в рамках 15-го тура пройдут еще три поединка. "Торпедо-БелАЗ" примет "Витебск", "Рух" сыграет с "Белшиной", а "Городея" с "Ислочью". Все матчи в прямом эфире покажет
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БАТЭ потерпел поражение в матче 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу. На своем поле борисовчане всухую проиграли минскому "Динамо" 0:2. Авторами забитых мячей...
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