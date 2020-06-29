Иван Баранчик: «Шансы у соперников Лукашенко есть, если во время выборов будут соблюдены все правила»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский боксер Иван Баранчик рассказал, что следит за предвыборной гонкой в стране.

- Следите за предвыборной гонкой?

– Да, начал с недавнего времени.

- Насколько симпатичны Тихановский, Бабарико или Цепкало?

– Все три кандидата достойны уважения. Во-первых, за то, что они не побоялись принять участие в выборах, что, к сожалению, в нашей стране может быть чревато последствиями. Во-вторых, у каждого есть своя позиция и видение относительно будущего нашей страны.

- Есть ли шансы у соперников Лукашенко?

– Шансы есть, если во время выборов будут соблюдены все правила.

- Людей забирают в автозаки даже из обычной очререди в магазин. Ожидали ли настолько жесткую реакцию власти?

– Конечно, не ожидал. Это полный абсурд – забирать в автозаки ни в чем не повинных людей. Но даже если бы они высказывали свою точку зрения по поводу политической ситуации в стране – они бы имели право делать это без последствий.

- В США что-то говорят про выборы в Беларуси?

– Да, говорят, высказывают свою точку зрения и даже выходят на улицы, чтобы поддержать некоторых кандидатов.

- Есть мем про то, что у Лукашенко рейтинг 3 процента. Верите?

– Я не верю, думаю, что все же эта цифра сильно занижена.

- Многие спортсмены высказываются в поддержку Лукашенко, но потом удаляют свои посты или закрывают комментарии. Как думаете, почему так происходит?

– Я думаю, что Вы и сами прекрасно понимаете почему. Их начинают «хейтить» люди, которые против нынешней власти.

- Голосовать будете? Определись за кого?

– У меня еще есть время, чтобы окончательно сформировать свое мнение и принять решение.