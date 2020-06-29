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Левченко о задержании велосипедиста в Витебске: «Это переходит все границы прав человека»

29.06.2020 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская баскетболистка Елена Левченко отреагировала на задержание члена инициативной группы Светланы Тихановской Руслана Охримчука. Отметим, что активиста задержали в Витебске вечером 28 июня во время велопрогулки.

«Это переходит все границы прав человека», – написала Левченко в своем Instagram.

Левченко о задержании велосипедиста в Витебске: «Это переходит все границы прав человека»

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Теги: Витебск
 
 
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Белорусская баскетболистка Елена Левченко отреагировала на задержание члена инициативной группы Светланы Тихановской Руслана Охримчука.
 
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