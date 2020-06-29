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Николай Ходасевич: «У Вернидуба нет состава. Просто нет»
29.06.2020 22:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре «Шахтера».
«Минск» молодец, ничейку с «Шахтером» зацепил. У
Все это свидетельствует только о том, что у
Я надеюсь, для того чтобы чемпионская гонка состоялась и футбольное солигорское хозяйство развивалось по цивилизованным нормам, Юрию Вернидубу летом удастся нормализовать обстановку в команде, убрать все лишнее, добавить то, что нужно. В частности, конечно,
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Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре «Шахтера».
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