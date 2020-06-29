Николай Ходасевич: «У Вернидуба нет состава. Просто нет»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре «Шахтера».

«Минск» молодец, ничейку с «Шахтером» зацепил. У отсутствовали Сзоке и Кендыш – и сразу пропала моторика в центре поля, агрессия. Пропал костяк, на котором держится команда. Диасамидзе играет опять в опорной зоне, Лисакович отрезан от всего на свете, Бодул, если не идут передачи, готов разводить руками – конечно, это не лидер, – и в итоге все заканчивается ничейным результатом.

Все это свидетельствует только о том, что у нет состава. Просто нет. Я говорил неоднократно про легионеров, которые не готовы тянуть, а если еще кто-то из белорусов выпадает – то это просто край и беда. Вернидуб это и сам показывал. То, что он бросает в бой молодых – это определенный сигнал руководству: давайте кого-то подписывать, что-то с этим делать.

Я надеюсь, для того чтобы чемпионская гонка состоялась и футбольное солигорское хозяйство развивалось по цивилизованным нормам, Юрию Вернидубу летом удастся нормализовать обстановку в команде, убрать все лишнее, добавить то, что нужно. В частности, конечно, , – сказал Ходасевич в эфире своего YouTube-канала .

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