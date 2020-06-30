Брестское «Динамо» не будет сеянным в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Среди возможных соперников – «Селтик», «Астана», «Црвена Звезда»

Источник материала: Tribuna.com

Брестское представит Беларусь в чемпионов в сезоне 2020/21.

Брестский клуб начнет выступление с первого квалификационного раунда. Брестская команда не будет сеянной в первом раунде квалификации.

Среди возможных соперников команды Ковальчука: , , , , , Тель-Авав, «Мольде», , , «Дандолк», «Слован», .

Отметим, что еще определены не все участники первого раунда.

Матчи 1-го раунда состоятся 18 и 19 августа. В квалификации все противостояния будут состоять из одного матча (исключение — лишь раунд плей-офф).

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