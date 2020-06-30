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Брестское «Динамо» не будет сеянным в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Среди возможных соперников – «Селтик», «Астана», «Црвена Звезда»
30.06.2020 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Брестское
Брестский клуб начнет выступление с первого квалификационного раунда. Брестская команда не будет сеянной в первом раунде квалификации.
Среди возможных соперников команды Ковальчука:
Отметим, что еще определены не все участники первого раунда.
Матчи 1-го раунда состоятся 18 и 19 августа. В квалификации все противостояния будут состоять из одного матча (исключение — лишь раунд плей-офф).
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Брестское «Динамо» не будет сеянным в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Среди возможных соперников – «Селтик», «Астана», «Црвена Звезда»
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