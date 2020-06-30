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Брестское «Динамо» не будет сеянным в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Среди возможных соперников – «Селтик», «Астана», «Црвена Звезда»

30.06.2020 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Брестское «Динамо» представит Беларусь в Лиге чемпионов в сезоне 2020/21.

Брестский клуб начнет выступление с первого квалификационного раунда. Брестская команда не будет сеянной в первом раунде квалификации.

Среди возможных соперников команды Ковальчука: «Селтик», «Астана», «Лудогорец», «Црвена Звезда», «Карабах», «Маккаби» Тель-Авав, «Мольде», «Шериф», «Ференцварош», «Дандолк», «Слован», «Судува».

Отметим, что еще определены не все участники первого раунда.

Матчи 1-го раунда состоятся 18 и 19 августа. В квалификации все противостояния будут состоять из одного матча (исключение — лишь раунд плей-офф).

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