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Виктор Гончаренко: «К «Спартаку» у ЦСКА особенный подход. Для любого тренера это очень важный матч»

30.06.2020 12:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями перед матчем со «Спартаком».

– Виктор Михайлович, команде предстоит важнейшее дерби со «Спартаком». Как настроение в коллективе?

– Вы видели сегодня, у нас много эмоций, много улыбок было, поэтому я думаю, что хорошее, но ответ даст игра. Мы знаем, что к «Спартаку» у нас особенный подход.

– Все хорошо осознают принципиальность этого матча. Насколько он важен для вас как для тренера?

– Конечно, вроде как за любой матч дают три очка, и нам сейчас нужны очки с любым соперником, но мы знаем историю противостояния ЦСКА и «Спартака», мы знаем отношения болельщиков. Мы знаем, что это суперповышенный интерес к игре.

Для любого тренера это, конечно, очень важный матч, поэтому понятно, что мы должны подойти к игре в боевой готовности и во всеоружии.

– Дерби – это абсолютно всегда заполненный или почти заполненный стадион. Сейчас ситуация немножко иная. Ваши ожидания от того, что должны сделать армейские болельщики?

– Знаете, находясь на стадионе с «Зенитом», нельзя сказать, что мы как-то ощущали неполный стадион. Конечно, сейчас есть разные технологии, чтобы и шумовой эффект сделать, и эффект зрителей создать. Но было полное ощущение матча.

Мы ждем, что на такие матчи будет заполняться стадион, а наша армия болельщиков будет нас поддерживать.

– Секретов раскрывать перед матчем, конечно, не просим, но пару слов о сопернике, об игровом стиле «Спартака»

– Сейчас достаточно хорошо понятно, что они делают, как они атакуют и как обороняются. Но этого мало. Вопрос – как нам этим воспользоваться.

– Замысел на игру и стартовый состав есть уже у вас в голове?

– Нет, мы еще будем смотреть, будем советоваться. Замысел на игре есть, но стартовый состав еще нам надо обсудить, – сказал Гончаренко.

ЦСКА сыграет со «Спартаком» сегодня, 30 июня. Начало матча – в 20:30.

 
 
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями перед матчем со «Спартаком».
 
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