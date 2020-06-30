Дмитрий Селюк: «Гончаренко так и остался детским тренером. Ему будет хорошо, если он снова вернется в «Уфу»

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент перед матчем 25-го тура между ЦСКА и «Спартаком» оценил работу белорусского тренера на посту главного тренера армейцев.

«Я считаю, что Гончаренко при любом раскладе после сегодняшнего матча должен уйти. Я изначально думал, что у Гончаренко все получится в ЦСКА. Было видно его рвение к работе. Я естественно еще с рассматривал Гончаренко, как сильного специалиста. Вроде казалось, что это человек, который, действительно любит свою работу, также любит возиться и работать с молодыми игроками. Это вызывало большую симпатию.

В конечном итоге его пригласил такой большой российский клуб, как ЦСКА. И что мы видим? Поначалу, видя его мотивацию, когда он делал свою работу с большим желанием, многие думали, что с ним ЦСКА добьется определенных успехов. Но прошло несколько лет, и мы видим, что дела у ЦСКА все хуже и хуже.

Почему ЦСКА должен от него отказаться? Потому что он так и остался детским тренером. Ему хорошо будет, если он снова вернется в «Уфу» или ту в команду, где стоит задача воспитать молодежь и выгодно продать ее. Это как раз работа Гончаренко. Футбол делится на две составляющие. Есть команды, которые борются за еврокубки, что приносит клубу деньги, а есть команды, которые воспитывают молодежь, потом продают их, и на этом зарабатывают. Вот, к сожалению, Гончаренко не вылез из детских штанишек. Это не говорит о том, что это плохо, это говорит о его уровне.

Грушевский все правильно сказал, что, вернув Гончаренко, клуб некоторых болельщиков заставил болеть против, чтобы Гончаренко убрали. Безусловно, я бы хотел, чтобы ЦСКА выступал в еврокубках, учитывая, что там играет Гогуа, но объективно сегодня «Спартак» сильнее — максимум ЦСКА может наиграть на ничью.

Если ЦСКА проиграет, то для меня будет большой неожиданность, что Гончаренко не уедет обратно в Беларусь. Поэтому для его репутации этот матч много значит. Хотя многие болельщики уже отторгают его и это уже чувствуется везде. Он поступил некрасиво», – сказал Селюк.

Напомним, после разгромного домашнего поражения от (0:4) в 23-м туре Гончаренко написал заявление об отставке и уехал на автомобиле в Беларксь. Спустя неделю, 28 июня, ЦСКА объявил о возвращении тренера в команду.

Встреча ЦСКА – состоится во вторник, 30 июня, и начнется в 20:30 по московскому времени. Армейцы набрали 37 очков и занимают пятое место в турнирной таблице, красно-белые с 32 очками идут на шестой строчке.