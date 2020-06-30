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Дмитрий Селюк: «Гончаренко так и остался детским тренером. Ему будет хорошо, если он снова вернется в «Уфу»
30.06.2020 17:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футбольный агент
«Я считаю, что Гончаренко при любом раскладе после сегодняшнего матча должен уйти. Я изначально думал, что у Гончаренко все получится в ЦСКА. Было видно его рвение к работе. Я естественно еще с
В конечном итоге его пригласил такой большой российский клуб, как ЦСКА. И что мы видим? Поначалу, видя его мотивацию, когда он делал свою работу с большим желанием, многие думали, что с ним ЦСКА добьется определенных успехов. Но прошло несколько лет, и мы видим, что дела у ЦСКА все хуже и хуже.
Почему ЦСКА должен от него отказаться? Потому что он так и остался детским тренером. Ему хорошо будет, если он снова вернется в «Уфу» или ту в команду, где стоит задача воспитать молодежь и выгодно продать ее. Это как раз работа Гончаренко. Футбол делится на две составляющие. Есть команды, которые борются за еврокубки, что приносит клубу деньги, а есть команды, которые воспитывают молодежь, потом продают их, и на этом зарабатывают. Вот, к сожалению, Гончаренко не вылез из детских штанишек. Это не говорит о том, что это плохо, это говорит о его уровне.
Грушевский все правильно сказал, что, вернув Гончаренко, клуб некоторых болельщиков заставил болеть против, чтобы Гончаренко убрали. Безусловно, я бы хотел, чтобы ЦСКА выступал в еврокубках, учитывая, что там играет Гогуа, но объективно сегодня «Спартак» сильнее — максимум ЦСКА может наиграть на ничью.
Если ЦСКА проиграет, то для меня будет большой неожиданность, что Гончаренко не уедет обратно в Беларусь. Поэтому для его репутации этот матч много значит. Хотя многие болельщики уже отторгают его и это уже чувствуется везде. Он поступил некрасиво», – сказал Селюк.
Напомним, после разгромного домашнего поражения от
Встреча ЦСКА –
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Дмитрий Селюк: «Гончаренко так и остался детским тренером. Ему будет хорошо, если он снова вернется в «Уфу»
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