Влашич об отъезде Гончаренко: «Это странно. Иногда люди допускают ошибки, но в ЦСКА мы как семья»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о победе над «Спартаком» (2:0) в рамках 25-го тура РПЛ.

– Хорошая игра. Мы не могли победить в последних 6-7 играх, поэтому было тяжело. Нам необходима была эта победа, и, к счастью, мы ее одержали.

– «Спартак» ничем не удивил ЦСКА?

– Сегодня мы играли иначе, чем обычно. Не прессинговали глубоко, а больше оборонялись, поэтому у них было не так много вариантов для развития атак. Мы полностью заслужили эту победу.

– Что думаете о ситуации с отъездом и возвращением Виктора Гончаренко ?

– Это странно. Иногда люди допускают ошибки, но в ЦСКА мы как семья – все стоим за каждого.

– Что он сказал после этой игры?

– Немного. Просто поздравил и сказал, что нельзя останавливаться на достигнутом.

– Согласны, что уровень РПЛ упал за несколько лет? Вас он устраивает?

– Не знаю насчет уровня. Я играл в хорватской лиге и в английской Премьер-лиге. В РПЛ играют в более оборонительный футбол. В Германии и Испании команды действуют более открыто, – сказал Влашич.

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