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Сетьен о 2:2 с «Атлетико»: «Я вполне доволен игрой «Барселоны»

01.07.2020 08:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал итог матча с «Атлетико» (2:2).

Об игре

«Грустно. Нам все сложнее и сложнее. Потеря очков означает, что у нас все меньше шансов на борьбу за титул. Мы должны продолжать работать.

«Атлетико» – хорошая команда. Они очень хорошо защищаются, перекрывают пространство. У них отличные игроки.

Я вполне доволен игрой команды. Временами мы достаточно хорошо владели мячом. Нелегко играть против такой дисциплинированной команды. Я доволен тем, как работали игроки и планом на матч».

О своем положении в клубе

«Я вообще не ощущаю, чтобы кто-то меня обсуждал», – сказал Сетьен.

 
 
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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал итог матча с «Атлетико» (2:2).Об игре«Грустно.
 
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