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Сетьен о 2:2 с «Атлетико»: «Я вполне доволен игрой «Барселоны»
01.07.2020 08:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
Об игре
«Грустно. Нам все сложнее и сложнее. Потеря очков означает, что у нас все меньше шансов на борьбу за титул. Мы должны продолжать работать.
«Атлетико» – хорошая команда. Они очень хорошо защищаются, перекрывают пространство. У них отличные игроки.
Я вполне доволен игрой команды. Временами мы достаточно хорошо владели мячом. Нелегко играть против такой дисциплинированной команды. Я доволен тем, как работали игроки и планом на матч».
О своем положении в клубе
«Я вообще не ощущаю, чтобы кто-то меня обсуждал», – сказал Сетьен.
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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал итог матча с «Атлетико» (2:2).Об игре«Грустно.
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