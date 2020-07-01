Сетьен о 2:2 с «Атлетико»: «Я вполне доволен игрой «Барселоны»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал итог матча с «Атлетико» (2:2).

Об игре

«Грустно. Нам все сложнее и сложнее. Потеря очков означает, что у нас все меньше шансов на борьбу за титул. Мы должны продолжать работать.

«Атлетико» – хорошая команда. Они очень хорошо защищаются, перекрывают пространство. У них отличные игроки.

Я вполне доволен игрой команды. Временами мы достаточно хорошо владели мячом. Нелегко играть против такой дисциплинированной команды. Я доволен тем, как работали игроки и планом на матч».

О своем положении в клубе

«Я вообще не ощущаю, чтобы кто-то меня обсуждал», – сказал Сетьен.