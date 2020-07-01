ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дмитрий Дудик: «Алистров или Протас чуть дольше, чем нужно, задержались на юниорском уровне, хотя могли и раньше подняться на ступеньку выше»

01.07.2020 11:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик оценил уровень нападающих команды.

– Если кратко охарактеризовать Соловьева, то можно его назвать атакующим защитником?

– Соглашусь. Пока он только атакующий защитник. Об этом свидетельствует его статистика. По своей команде U-20 это подтверждаю. Да и по играм за океаном это было заметно. Еще раз повторюсь, если Илья хочет прогрессировать дальше, то ему необходимо подтягивать игру в обороне.

– Может, он вообще зря покинул Северную Америку?

– Знаете, возможно, ему и не стоило уезжать [за океан]. Если была возможность, то стоило и раньше попробовать себя во взрослом хоккее, тем более когда есть такая возможность в минском «Динамо». Поэтому то, что он вернулся, однозначно должно быть только в плюс.

В этом возрасте парни почему-то боятся пробоваться во взрослом хоккее. Тот же Вова Алистров или Леша Протас чуть дольше, чем нужно, задержались на юниорском уровне, хотя могли и раньше подняться на ступеньку выше, – сказал Дудик.

«Надеюсь, вырастет и перерастет Бэйлена». «Динамо» подписало очень интересного защитника-белоруса

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик оценил уровень нападающих команды.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Валерий Цепкало: «Не считаю строительство ледовых дворцов плохой идеей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика