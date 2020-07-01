Дмитрий Дудик: «Алистров или Протас чуть дольше, чем нужно, задержались на юниорском уровне, хотя могли и раньше подняться на ступеньку выше»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик оценил уровень нападающих команды.

– Если кратко охарактеризовать Соловьева, то можно его назвать атакующим защитником?

– Соглашусь. Пока он только атакующий защитник. Об этом свидетельствует его статистика. По своей команде U-20 это подтверждаю. Да и по играм за океаном это было заметно. Еще раз повторюсь, если Илья хочет прогрессировать дальше, то ему необходимо подтягивать игру в обороне.

– Может, он вообще зря покинул Северную Америку?

– Знаете, возможно, ему и не стоило уезжать [за океан]. Если была возможность, то стоило и раньше попробовать себя во взрослом хоккее, тем более когда есть такая возможность в минском «Динамо». Поэтому то, что он вернулся, однозначно должно быть только в плюс.

В этом возрасте парни почему-то боятся пробоваться во взрослом хоккее. Тот же Вова Алистров или Леша Протас чуть дольше, чем нужно, задержались на юниорском уровне, хотя могли и раньше подняться на ступеньку выше, – сказал Дудик .

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