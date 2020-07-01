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Валерий Цепкало: «Не считаю строительство ледовых дворцов плохой идеей»
01.07.2020 10:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший посол Беларуси в США и экс-директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало поделился мнением о строительстве ледовых дворцов в стране.
– Известный белорусский комментатор Николай Ходасевич считает, что лучше пускай строят ледовые дворцы, чем направляют деньги в воздух или в пыль. А как вы относитесь к массовому появлению в стране ледовых площадок в городах, где даже нет команд?
– Я не считаю строительство ледовых дворцов плохой идеей. Для областных центров – это нормально, а вот в маленьких городах можно возводить надувные площадки для массовых занятий. Просто ледовые дворцы должны быть многофункциональными, как, скажем, в Америке, где пространство легко модифицируется под баскетбол, хоккей или волейбол. Ничего придумывать не надо. Нужно брать мировой опыт и внедрять, – сказал Цепкало.
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Бывший посол Беларуси в США и экс-директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало поделился мнением о строительстве ледовых дворцов в стране.
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