Михаил Захаров: «Задача поставлена – на ЧМ-2021 нужно попадать в восьмерку. Это будет исторический результат»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров назвал задачу на ЧМ-2021, который пройдет в Минске и Риге.

– Задача поставлена – на домашнем чемпионате мира нужно попадать в восьмерку – надо ее решать. Это будет исторический результат, между прочим. За последние 10 лет лучшим местом среди сборных, которые только вышли в элитный дивизион, было 13‑е место Великобритании. Выше пока никто не забирался, – сказал Захаров.

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