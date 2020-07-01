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Михаил Захаров: «Задача поставлена – на ЧМ-2021 нужно попадать в восьмерку. Это будет исторический результат»
01.07.2020 14:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров назвал задачу на ЧМ-2021, который пройдет в Минске и Риге.
– Задача поставлена – на домашнем чемпионате мира нужно попадать в восьмерку – надо ее решать. Это будет исторический результат, между прочим. За последние 10 лет лучшим местом среди сборных, которые только вышли в элитный дивизион, было 13‑е место Великобритании. Выше пока никто не забирался, – сказал Захаров.
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Михаил Захаров: «Задача поставлена – на ЧМ-2021 нужно попадать в восьмерку. Это будет исторический результат»
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров назвал задачу на ЧМ-2021, который пройдет в Минске и Риге.
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