Ворсин об иностранных тренерах в «Динамо»: «Они не реализовали свои идеи и не отработали не бесплатные контакты. Как итог – наш флагман внизу таблицы КХЛ»

Источник материала: Tribuna.com

Государственный тренер Республики Беларусь Евгений Ворсин на отчетной конференции заострил вопрос по поводу иностранцев в отечественном хоккее, сообщает pressball.by .

«Мы еще прибегаем к формированию команд за счет иностранных спортсменов. В основном это россияне. И опять наши ведущие клубы за счет них комплектуются. Уже одна треть представляет Россию. Как сделать так, чтобы внутренний чемпионат не превратился в конференцию российской высшей лиги?

Последнее. Есть «Динамо». Понятная позиция руководства клуба, которая развивает наших молодых хоккеистов. Но почему она реализуется иностранными специалистами? Никто не говорит, что они не компетентны. Но они не реализовали свои идеи и не отработали не бесплатные контакты. Как итог – наш флагман внизу таблицы , – сказал Ворсин.

Напомним, недавно Евгений Ворсин вернулся в хоккей, став гостренером Беларуси по хоккею. В его обязанности входит выработка общей стратегии вида спорта, постановка задач и утверждение планов по развитию хоккея. В том числе через него проходит утверждение тренеров в национальные команды и директоров в хоккейные школы.

Ворсин возглавлял ФХБ с с 2010-го по 2014-й год. В 1999 году был назначен министром спорта Беларуси, проботав на этой должности 4 года.

На данный момент главным тренером «Динамо» является канадский специалист . В его штаб , Павел Перепехин, и Адриен Вальво.

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