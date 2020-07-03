КХЛ. Иван Кульбаков подписал пробный контракт с «Сочи»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский голкипер подписал пробный контракт с .

Иван – воспитанник гомельской школы хоккея. На протяжении своей карьеры успел поиграть в родном белорусском чемпионате, североамериканских чемпионатах и . Также в его активе выступления за сборную Беларуси на чемпионате мира в высшем дивизионе.

Прошедший сезон вратарь провел в ВХЛ, выступая за «Нефтяник» из Альметьевска. В 23 матчах регулярного сезона он отразил 93.4% бросков. В пяти матчах нокаут-раунда Иван увеличил процент отраженных бросков до 94.4% и закончил плей-офф с коэффициентом надежности 1.39.