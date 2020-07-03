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КХЛ. Иван Кульбаков подписал пробный контракт с «Сочи»

03.07.2020 18:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский голкипер Иван Кульбаков подписал пробный контракт с «Сочи».

Иван – воспитанник гомельской школы хоккея. На протяжении своей карьеры успел поиграть в родном белорусском чемпионате, североамериканских чемпионатах и ВХЛ. Также в его активе выступления за сборную Беларуси на чемпионате мира в высшем дивизионе.

Прошедший сезон вратарь провел в ВХЛ, выступая за «Нефтяник» из Альметьевска. В 23 матчах регулярного сезона он отразил 93.4% бросков. В пяти матчах нокаут-раунда Иван увеличил процент отраженных бросков до 94.4% и закончил плей-офф с коэффициентом надежности 1.39.

 
 
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Белорусский голкипер Иван Кульбаков подписал пробный контракт с «Сочи».
 
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