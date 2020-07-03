Безвыигрышная серия «Слуцка» составляет 9 матчей

Источник материала: Tribuna.com

В матче 16-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» проиграл «Славии».

В последних девяти матчах «Слуцк» лишь дважды сыграл вничью, остальные матчи проиграл.

Команда находится на 12-м месте в таблице чемпионата. При этом соперники имеют на один матч меньше.

После 15-го тура команду покинул главный тренер Виталий Павлов. Исполняет обязанности главного тренера Александр Кончиц.

В следующем туре «Слуцк» отправится в гости к брестскому «Динамо».

Слуцк: календарь