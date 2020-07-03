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Безвыигрышная серия «Слуцка» составляет 9 матчей
03.07.2020 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 16-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» проиграл «Славии».
В последних девяти матчах «Слуцк» лишь дважды сыграл вничью, остальные матчи проиграл.
Команда находится на 12-м месте в таблице чемпионата. При этом соперники имеют на один матч меньше.
После 15-го тура команду
В следующем туре «Слуцк» отправится в гости к брестскому «Динамо».
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В матче 16-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» проиграл «Славии».
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