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Сергей Ковальчук: «Объективно, нам завидуют. Усилия, которые руководство страны вкладывает в развитие спортивной отрасли, показывают многим странам путь, по которому должны двигаться»
03.07.2020 19:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Министр спорта Сергей Ковальчук заявил, что другие страны завидуют Беларуси в плане развития спортивной инфраструктуры.
«Если смотреть сквозь призму инфраструктуры, то у нас для велосипедного спорта появился свой трек, для конькобежного – свой стадион, для художественной гимнастики – свой дворец, для хоккея – достаточное количество ледовых арен.
Объективно, нам завидуют. Те усилия, которые руководство страны, государство вкладывают в развитие спортивной отрасли, не просто дают результат, а показывают многим странам путь, по которому мы должны двигаться. Здоровье – это занятие спортом», – сказал Ковальчук.
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Сергей Ковальчук: «Объективно, нам завидуют. Усилия, которые руководство страны вкладывает в развитие спортивной отрасли, показывают многим странам путь, по которому должны двигаться»
Министр спорта Сергей Ковальчук заявил, что другие страны завидуют Беларуси в плане развития спортивной инфраструктуры.
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