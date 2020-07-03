Сергей Ковальчук: «Объективно, нам завидуют. Усилия, которые руководство страны вкладывает в развитие спортивной отрасли, показывают многим странам путь, по которому должны двигаться»

Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта Сергей Ковальчук заявил, что другие страны завидуют Беларуси в плане развития спортивной инфраструктуры.

«Если смотреть сквозь призму инфраструктуры, то у нас для велосипедного спорта появился свой трек, для конькобежного – свой стадион, для художественной гимнастики – свой дворец, для хоккея – достаточное количество ледовых арен.

Объективно, нам завидуют. Те усилия, которые руководство страны, государство вкладывают в развитие спортивной отрасли, не просто дают результат, а показывают многим странам путь, по которому мы должны двигаться. Здоровье – это занятие спортом», – сказал Ковальчук.