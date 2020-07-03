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Обамеянг запросил у «Арсенала» 3-летний контракт на 250 тысяч фунтов в неделю
03.07.2020 21:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
31-летний габонец запросил у клуба как минимум трехлетний контракт на 250 тысяч фунтов в неделю, сообщает
По нынешнему контракту, который действителен до лета 2021 года, Обамеянг зарабатывает чуть меньше 200 тысяч фунтов, но в соглашении прописаны бонусы, связанные как с индивидуальными, так и с командными достижениями.
Для
Статистику футболиста можно изучить
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Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может остаться в «Арсенале» еще на несколько лет.31-летний габонец запросил у клуба как минимум трехлетний контракт на 250 тысяч...
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