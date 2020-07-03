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«Барса» предлагает Гризманна «Ювентусу». Каталонцам интересны Коста и Рабьо (Rai)
03.07.2020 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Будущее форварда «Барселоны»
Каталонский клуб предлагает 29-летнего француза
Паганини пишет, что
Последний полный матч за «Барселону» Гризманн провел 16 июня, когда каталонский клуб играл против «Леганеса» (2:0).
Затем он сыграл 14 минут в матче с «Севильей» (0:0), 65 минут в матче с «Атлетиком» (1:0), 10 минут в игре против «Сельты» (2:2), а также вышел на 90-й минуте против «Атлетико» (2:2).
В этом сезоне Гризманн провел за «Барселону» 32 матча в Ла Лиге, забил 8 мячей и сделал 5 ассистов.
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Будущее форварда «Барселоны» Антуана Гризманна остается неопределенным.
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