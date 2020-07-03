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Александр Бразевич: «В этом формате «Смолевичи» больше существовать не будут, все игроки написали заявления»

03.07.2020 21:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич после матча с брестским «Динамо» (3:3) рассказал, что игроки команды написали заявления об уходе из-за финансовой ситуации в клубе.

«Первый тайм был плохим. Наверное, худшим в этом чемпионате. Есть на это не футбольные причины, на которые мы просили ребят не обращать внимание. На вторую половину вышли с другими эмоциями, включили скорости. По большому счету, игра давалась. Брест играет сам и дает играть сопернику. Мы провели буквально две-три разумные атаки и забили гол. С третьим голом нам, возможно, и повезло, хотя третий пропущенный не очень приятен был... А может и со вторым нам повезло, уже забыл… Приятно, что Бресту мы ни разу не проиграли.

К сожалению, в этом формате наша команда существовать не будет, потому что все написали заявления. Не знаю, что должно случиться за выходные, чтобы что-то изменилось. Город не может содержать команду уровня высшей лиги. Игрокам предлагают финансовые условия на уровне аутсайдеров первой лиги. На те условия, которые мне гарантируют, я не соберу команду. Наверное, с понедельника это будет другая команда. Хотелось бы, чтобы чудо произошло. Мы долго в него верим, но пока… На поле ребята стараются. Очень благодарен ребятам, что даже в последнем матче они не рассыпались. Не было ни одного матча, где они бы рассыпались. Рад, что удалось поработать в таком коллективе. Просто восхищаюсь ребятами. Многие из ребят прибавили за полгода. У ребят появились предложения», — сказал Бразевич в эфире канала «Беларусь 5».

 

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич после матча с брестским «Динамо» (3:3) рассказал, что игроки команды написали заявления об уходе из-за финансовой...
 
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