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«Ротор» собирается отказаться от участия в РПЛ, причины связаны с финансами («Аргументы недели»)
03.07.2020 21:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Волгоградский клуб, занявший в
Причины связаны с финансами. Если это произойдет, а также «Химки» подтвердят нежелание покидать ФНЛ, по итогам сезона в
Ранее уже появлялась информация о том, что «Ротор»
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«Ротор» может отказаться от участия в чемпионате России.Волгоградский клуб, занявший в Олимп-ФНЛ первое место по итогам сезона, собирается отказаться от участия в...
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