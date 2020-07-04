Демченко, Божко и Илья Сушко пройдут просмотр в минском «Динамо» («БХ»)

Источник материала: Tribuna.com

Три игрока пройдут пройдут просмотр в минском «Динамо», сообщает «БХ».

18-летний белорусский форвард Валентин Демченко в минувшем сезоне набрал 34 (16+18) очка в 57 играх за «Байе-Комо» в лиге QMJHL (входит в CHL). В финальном рейтинге драфта НХЛ-2020 от Центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги он попал на 133-е место.

22-летний белорусский защитник «Немана» Илья Сушко в минувшем регулярном сезоне в 49 матчах за «Шахтер» заработал 8 (1+7) очков, при показателе полезности «+4». В плей-офф защитник в 10 матчах набрал 1 (0+1) балл, заработал показатель полезности «+2».

24-летний белорусский защитник в минувшем регулярном сезоне в 50 матчах заработал 7 (1+6) очков, при показателе полезности «-1». В плей-офф защитник в восьми матчах набранными баллами не отметился и заработал показатель полезности «+1».

Ранее стало известно, что на просмотр в поедут Артур Савинов и Евгений Астанков.

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