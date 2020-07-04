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Чемпионат Англии. «МЮ» примет «Борнмут», «Челси» против «Уотфорда»
04.07.2020 10:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 33-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» играет дома с «Борнмутом», «Арсенал» встречается на выезде с «Вулверхэмптоном», «Челси» принимает «Уотфорд».
В воскресенье «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой», а «Манчестер Сити» встретится в гостях с «Саутгемтоном».
Завершится тур в понедельник матчем «Тоттенхэм» – «Эвертон».
Чемпионат Англии
33-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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В 33-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» играет дома с «Борнмутом», «Арсенал» встречается на выезде с «Вулверхэмптоном», «Челси» принимает «Уотфорд».
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