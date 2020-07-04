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Чемпионат Англии. «МЮ» примет «Борнмут», «Челси» против «Уотфорда»

04.07.2020 10:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 33-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» играет дома с «Борнмутом», «Арсенал» встречается на выезде с «Вулверхэмптоном», «Челси» принимает «Уотфорд».

В воскресенье «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой», а «Манчестер Сити» встретится в гостях с «Саутгемтоном».

Завершится тур в понедельник матчем «Тоттенхэм» – «Эвертон».

Чемпионат Англии

33-й тур

Норвич – Брайтон
Дата проведения
4 июля, 14.30, «Карроу Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Борнмут
Дата проведения
4 июля, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Лестер – Кристал Пэлас
Дата проведения
4 июля, 17.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Арсенал
Дата проведения
4 июля, 19.30, «Молине Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Челси – Уотфорд
Дата проведения
4 июля, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Бернли – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
5 июля, 14.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Вест Хэм
Дата проведения
5 июля, 16.15, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Астон Вилла
Дата проведения
5 июля, 18.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Манчестер Сити
Дата проведения
5 июля, 21.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Эвертон
Дата проведения
6 июля, 22.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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В 33-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» играет дома с «Борнмутом», «Арсенал» встречается на выезде с «Вулверхэмптоном», «Челси» принимает «Уотфорд».
 
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