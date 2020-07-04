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Эдуард Жевнеров: «Извиняюсь, за 300 рублей играть футболистам… У некоторых ребят премиальные по тысяче долларов»
04.07.2020 11:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Смолевичей»
«В понедельник все уходят. Это последняя игра для этой команды была. Наши проблемы все знают.
Готовы были идти на снижение зарплат, но руководство решило так. Извиняюсь, за 300 рублей играть футболистам… У некоторых ребят премиальные по тысяче-полторы долларов. А мы за 300 рублей… Это неуважение ко всему коллективу», – сказал Жевнеров.
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Эдуард Жевнеров: «Извиняюсь, за 300 рублей играть футболистам… У некоторых ребят премиальные по тысяче долларов»
Защитник «Смолевичей» Эдуард Жевнеров в новом выпуске на канале «ЧестнОК» после матча с брестским «Динамо» рассказал о финансовой ситуации в клубе.
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