Эдуард Жевнеров: «Извиняюсь, за 300 рублей играть футболистам… У некоторых ребят премиальные по тысяче долларов»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Смолевичей» в новом выпуске на канале «ЧестнОК» после матча с брестским «Динамо» рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«В понедельник все уходят. Это последняя игра для этой команды была. Наши проблемы все знают.

Готовы были идти на снижение зарплат, но руководство решило так. Извиняюсь, за 300 рублей играть футболистам… У некоторых ребят премиальные по тысяче-полторы долларов. А мы за 300 рублей… Это неуважение ко всему коллективу», – сказал Жевнеров.

Александр Бразевич: «В этом формате «Смолевичи» больше существовать не будут, все игроки написали заявления»

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