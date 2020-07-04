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Эдуард Жевнеров: «Извиняюсь, за 300 рублей играть футболистам… У некоторых ребят премиальные по тысяче долларов»

04.07.2020 11:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Смолевичей» Эдуард Жевнеров в новом выпуске на канале «ЧестнОК» после матча с брестским «Динамо» рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«В понедельник все уходят. Это последняя игра для этой команды была. Наши проблемы все знают.

Готовы были идти на снижение зарплат, но руководство решило так. Извиняюсь, за 300 рублей играть футболистам… У некоторых ребят премиальные по тысяче-полторы долларов. А мы за 300 рублей… Это неуважение ко всему коллективу», – сказал Жевнеров.

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Защитник «Смолевичей» Эдуард Жевнеров в новом выпуске на канале «ЧестнОК» после матча с брестским «Динамо» рассказал о финансовой ситуации в клубе.
 
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