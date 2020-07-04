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Чемпионат Беларуси по футболу. "Динамо-Брест" снова теряет очки

04.07.2020 13:02 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Действующий чемпион Беларуси оступается на одном из аутсайдеров. "Динамо" теряет очки во втором туре кряду. После поражения от "Немана" брестчане в 16-м туре первенства страны по футболу сыграли в результативную ничью со "Смолевичами" на выезде 3:3. Гости вели 2:0 после первого тайма, но к 79-й минуте невероятным образом вперед вышли хозяева 3:2. Один балл Бресту все же принес точный удар Михаила Гордейчука с пенальти. 
 
Теги: Брест
 
 
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Действующий чемпион Беларуси оступается на одном из аутсайдеров. "Динамо" теряет очки во втором туре кряду. После поражения от "Немана" брестчане в 16-м туре...
 
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