Алексей Шевченко: «По-хорошему, «Динамо» бы пять иностранных защитников и пять-шесть форвардов из Европы или Северной Америки»

Источник материала: Tribuna.com

Российский журналист оценил новичка минского .

«Из Минска пошли хорошие новости. Клуб объявил о том, что расплатился со всеми долгами за прошлый сезон, получил бюджет, который соответствует регламенту лиги и начал формировать состав. Первым серьезным новичком (мы не берем в расчет парней, которые вернулись из юниорских лиг Северной Америки) стал чешский голкипер Доминик Фурх.

Когда речь идет о белорусской команде, то к вратарям особое отношение. Мы уже видели, как крепкий превратился в «дырку» за время карьеры в Беларусь, так как ни один вратарь мира не готов справляться с такой нагрузкой на протяжении всего чемпионата. Это даже психологически тяжело, ведь для победы иногда не хватало и дюжины невероятных спасений.

Готов ли понести такую ношу Доминик? Проигрывать он привык. В сезоне-2018/19 он выступал за «Северсталь» и неудачно закончил 32 матча из 55. Да и за год до этого у Фурха не все было гладко в «Авангарде». Но в его квалификации никто не сомневается, свой последний сезон он провел в Швеции и выглядел там довольно неплохо. Но для «Динамо» этого всего будет мало, учитывая бюджет и запоздалую работу на рынке. Им нужен вратарь, который бы вытаскивал матчи, а это будет непросто.

Даже в Череповце у Доминика была только одна выдающаяся победа за сезон, в начале турнира он обыграл ЦСКА. С остальными сильными соперниками все было не так и хорошо. Но в любом случае теперь интересно посмотреть, как динамовцы будут строить команду. И ведь до сих пор неизвестно, сколько легионеров им позволят взять в команду. По-хорошему, им бы пять иностранных защитников и пять-шесть форвардов из Европы или Северной Америки. Тогда и от Фурха будет польза», – сказал Шевченко.

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