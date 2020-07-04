16-летний защитник Парфенюк и 18-летний Пожиган пройдут просмотр в минском «Динамо» («БХ»)

Источник материала: Tribuna.com

Два белорусских защитника пройдут просмотр в минском .

16-летний Никита Парфенюк в минувшем сезоне набрал 3 (1+2) очка в 54 играх за U18 в Экстралиге Б, при показателе полезности «+12».

18-летний Олег Пожиган в минувшем сезоне набрал 29 (5+24) очков в 55 играх за U18 в Экстралиге Б, при показателе полезности «+24».

Напомним, ранее стало известно, что на просмотр в «Динамо» поедут защитники , и Илья Сушко, а также форварды Артур Савинов, , Валентин Демченко и Евгений Астанков.

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь