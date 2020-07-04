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16-летний защитник Парфенюк и 18-летний Пожиган пройдут просмотр в минском «Динамо» («БХ»)

04.07.2020 12:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Два белорусских защитника пройдут просмотр в минском «Динамо».

16-летний Никита Парфенюк в минувшем сезоне набрал 3 (1+2) очка в 54 играх за U18 в Экстралиге Б, при показателе полезности «+12».

18-летний Олег Пожиган в минувшем сезоне набрал 29 (5+24) очков в 55 играх за U18 в Экстралиге Б, при показателе полезности «+24».

Напомним, ранее стало известно, что на просмотр в «Динамо» поедут защитники Никита Парфенюк, Матвей Божко и Илья Сушко, а также форварды Артур Савинов, Александр Пальчик, Валентин Демченко и Евгений Астанков.

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Два белорусских защитника пройдут просмотр в минском «Динамо».
 
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