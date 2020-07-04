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Чемпионат Беларуси по футболу. 16 тур продолжится сегодня тремя матчами
04.07.2020 13:02 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTЛидер БАТЭ принимает "Энергетика-БГУ", "Городея" - "Витебск", а "Неман" - "Ислочь". Все встречи в прямом эфире покажет
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Лидер БАТЭ принимает "Энергетика-БГУ", "Городея" - "Витебск", а "Неман" - "Ислочь". Все встречи в прямом эфире покажет "Беларусь 5".
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