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Чемпионат Беларуси по футболу. 16 тур продолжится сегодня тремя матчами

04.07.2020 13:02 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Лидер БАТЭ принимает "Энергетика-БГУ", "Городея" - "Витебск", а "Неман" - "Ислочь". Все встречи в прямом эфире покажет "Беларусь 5".
 
Теги: Витебск
 
 
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Лидер БАТЭ принимает "Энергетика-БГУ", "Городея" - "Витебск", а "Неман" - "Ислочь". Все встречи в прямом эфире покажет "Беларусь 5".
 
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