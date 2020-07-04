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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На "Палова-Арене" стартовал чемпионат Беларуси по баскетболу 3х3 122 команды, а это 500 участников! Подобной цифры Белорусской федерации баскетбола удалось достигнуть за неделю. Сегодня на площадках "Палова-Арены" стартовали матчи...

122 команды, а это 500 участников! Подобной цифры Белорусской федерации баскетбола удалось достигнуть за неделю. Сегодня на площадках "Палова-Арены" стартовали матчи первого этапа Национальной лиги по баскетболу 3х3. Решение о возобновлении соревновательной деятельности принималось совместно с Министерством спорта и туризма. Отметим, что матчи Национальной лиги сегодня показывал телеканал. Борьба за чемпионские титулы ожидается в категориях "элита", "общая", "девушки", U-17, U-14, U-12. Подробности сегодня в программена