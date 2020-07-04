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На "Палова-Арене" стартовал чемпионат Беларуси по баскетболу 3х3
04.07.2020 15:52 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT122 команды, а это 500 участников! Подобной цифры Белорусской федерации баскетбола удалось достигнуть за неделю. Сегодня на площадках "Палова-Арены" стартовали матчи первого этапа Национальной лиги по баскетболу 3х3. Решение о возобновлении соревновательной деятельности принималось совместно с Министерством спорта и туризма. Отметим, что матчи Национальной лиги сегодня показывал телеканал
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122 команды, а это 500 участников! Подобной цифры Белорусской федерации баскетбола удалось достигнуть за неделю. Сегодня на площадках "Палова-Арены" стартовали матчи...
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