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На "Палова-Арене" стартовал чемпионат Беларуси по баскетболу 3х3

04.07.2020 15:52 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

122 команды, а это 500 участников! Подобной цифры Белорусской федерации баскетбола удалось достигнуть за неделю. Сегодня на площадках "Палова-Арены" стартовали матчи первого этапа Национальной лиги по баскетболу 3х3. Решение о возобновлении соревновательной деятельности принималось совместно с Министерством спорта и туризма. Отметим, что матчи Национальной лиги сегодня показывал телеканал "Беларусь 5". Борьба за чемпионские титулы ожидается в категориях "элита", "общая", "девушки", U-17, U-14, U-12. Подробности сегодня в программе "День спорта" на "Беларусь 1".
 
 
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122 команды, а это 500 участников! Подобной цифры Белорусской федерации баскетбола удалось достигнуть за неделю. Сегодня на площадках "Палова-Арены" стартовали матчи...
 
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