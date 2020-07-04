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Кирилл Альшевский: «Матч упущенных возможностей с учетом руки, пенальти и в меньшинстве команда соперника»

04.07.2020 18:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал поражение от «Энергетика-БГУ» (0:1).

- Почему так неудачно провели первый тайм?

– Пока не могу ответить на этот вопрос. Наверное, в первую очередь, это заслуга соперника. Пока только с этим могу связывать.

- Рекордные 15 угловых и совершенно никаких дивидендов не извлекли. Вы как-то готовитесь рызгрывать стандарты и неужели изюминки никакой не подготовили?

– Это больше не вопрос, а критика. Мне отвечать на это?

- Прокомментируйте стандартные положения вашей команды.

– Во-первых, мы нанесли несколько ударов по воротам – это и есть дивиденды. Другое дело, что не попали в них. Что здесь можно говорить? Какая изюминка нужна, если по воротам били? Вопрос в том, что мы в них не попали, это конечно плохо. У вас, если честно, такой скепсис. Как будто вы реально пришли сюда, чтобы задать этот вопрос. Или покритиковать.

- Дважды не покорился «Энергетик» в этом сезоне. Почему такая тенденция сложилась неудачная?

– Наверное это заслуга «Энергетика» в первую очередь, что они смогли в двух матчах забрать у нас все 6 очков, а мы не смогли забить достаточное количество мячей, которые позволили бы нам победить. По большому счету сегодня, очевидно, матч упущенных возможностей с учетом руки, пенальти и в меньшинстве команда соперника. Очевидно, что мы упустили свой шанс победить.

- Есть ли в команде пенальтист?

– Но до этого Драгун же забивал?

- До этого он не бил.

– В последний раз, когда он бил, то забивал, поэтому у нас не было и мысли предположить, что Стас не забьет. К сожалению получилось, что не забил, – сказал Альшевский.

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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал поражение от «Энергетика-БГУ» (0:1).
 
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